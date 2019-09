LIVE TMW - Genoa, Andreazzoli: "Se con il Cagliari non concretizzi, poi paghi"

Fonte: dalla sala stampa della Sardegna Arena

Dopo il ko del Genoa contro il Cagliari, il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli interverrà in conferenza davanti ai cronisti presenti nella sala stampa della Sardegna Arena.

Seconda sconfitta consecutiva, che spiegazioni si è dato?

"Lei ha visto tutta la partita? Riguardi il primo tempo, poi mi dirà se siamo stati pericolosi o meno. Kouame, Favilli, Schone, Pajac, Saponara: sono tutte situazioni create contro il Cagliari e fuori casa...Quando tu non raccogli in un campo difficile come questo, puoi anche aspettarti di essere colpito al primo minuto del secondo tempo. E quando vai sotto così, contro una squadra come il Cagliari, è un problema".

Nel primo tempo i registi hanno avuto più spazio, nella ripresa molto meno.

"Il sistema del Cagliari lo conosciamo bene, a dire il vero volevamo giocare ancora di più sulle fasce. L'avremmo dovuto fare un po' meglio, ma in realtà era il nostro disegno tattico. Ma per il modo di giocare del Cagliari dovevamo aspettarci questo: ho già fatto i complimenti a loro, è stata una bella partita tra due squadre che hanno voluto combattere".

I gol subiti negli ultimi minuti di partita.

"Potrei dire tutto e il contrario di tutto, è successo quello che avete visto"

Un giudizio sulla prestazione degli attaccanti.

"La scelta di Sanabria e Pandev era quella di migliorare la qualità in avanti, la partita si è messa in una condizione di difficoltà per diversi motivi. Il Cagliar è bravo a ribaltare l'azione e andare in contropiede, oggi lo ha fatto al meglio e si è visto".

Come giudica questa Serie A?

"È un campionato problematico e più difficile degli ultimi anni: non so il motivo, ma mi sembra che possa essere per un cambio di mentalità. Le piccole hanno alzato l'asticella perché vogliono partecipare, non come comprimarie ma come protagoniste: non c'è una squadra che entra in campo già battuta".

