LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Abbiamo superato bene le difficoltà"

Pareggio a reti bianche nel derby della Lanterna numero 116. Il Genoa dà continuità al pareggio interno con la SPAL e al successo in extremis con il Cagliari trovando un punto nella stracittadina. Fra pochi istanti il tecnico rossoblu Davide Ballardini parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Primo tempo bene, secondo tempo in affanno.

"Dopo tre partite si faceva fatica ad essere brillanti. Non abbiamo grandi palleggiatori, abbiamo dei difensori che sono attenti ma che hanno bisogno di centrocampisti che lavorino per loro. Quello che non deve succedere è di avere alle spalle tanti metri perchè si va in difficoltà. Siamo stati molto ordinati e compatti. Quello che il Genoa poteva fare di più, anche se non era facile, era nella gestione della palla. Dall'altra parte però c'era una squadra che da due anni sta facendo cose straordinarie, una squadra organizzata con tantissima qualità. Le difficoltà c'erano e sono state superate bene".

Mancata la brillantezza avuta contro Napoli e Milan?

"Anche nel secondo tempo abbiamo avuto quattro, cinque situazioni dove siamo stati pericolosi".

Al di là del derby questo è un punto in trasferta che vi avvicina alla salvezza?

"E' un punto importante che premia una prestazione di attenzione e con voglia di far bene. Da qui in avanti dobbiamo essere più bravi perchè è necessario".

Galabinov sarà pronto per il Crotone?

"Ha fatto due allenamenti con la squadra dopo tre settimane. Ora speriamo che la prossima settimana faccia tutti gli allenanenti".

Pereira?

"Stava bene e dimostrava di essere in salute".