LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Buone premesse per fare una buona stagione"

Fonte: Inviato a Pegli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il pallone torna a rotolare a Genova. Al "Ferraris" il Genoa ospiterà l'Empoli per il debutto in campionato, la sfida contro il Milan di domenica scorsa era stata rinviata. In vista del match di Marassi, il tecnico rossoblu Davide Ballardini interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

16.01 - Inizia la conferenza stampa.

Dopo due settimane di tristezza riprende il campionato. Emozionato per il nuovo debutto?

"Non c'è nessuna emozione. C'è l'attenzione, la concentrazione e il desiderio di fare una buona partita. Il pensiero è preparare la partita e cercarla di farla bene".

Consultivo delle settimane di ritiro?

"Ci siamo allenati molto bene. I ragazzi hanno grande entusiasmo, buone qualità e sono felici di essere al Genoa. Queste sono buonissime premesse per fare una buona stagione".

L'Empoli imbattuto fra B e inizio di A.

"E' vero che si sono rinforzato prendendo giocatori di grande esperienza e valore. Cerchiamo di fare bene noi. L'Empoli che ha ben chiaro quello che deve fare già da un po', corrono molto. Sarà una partita difficile, equilibrata".

E' stata una situazione particolare per Genova.

"Intanto la testa ogni tanto va sempre lì perchè non puoi non ricordare quel momento e il dispiacere grande che hanno avuto tante persone. Detto questo, Genova in tante occasioni ha dimostrato di tirare fuori il meglio di sé. E per meglio di sé non penso solo al cuore, alla generosità e alla disponibilità che i genovesi hanno, ma anche al cervello che ti porta a fare cose fatte bene e che servono a star bene".

I tifosi fanno 43 minuti di silenzio per onorare le vittime.

"Il nostro dovere è di fare bene il nostro mestiere. La testa però va lì, come ho detto. Bisogna avere memoria e quindi si va, si cerca di fare il proprio meglio ma non si dimentica certo quanto accaduto".

Hai già deciso chi scenderà in campo?

"La maggior parte degli interpreti è già decisa. Magari ci può essere ancora un dubbio".

Lo schema?

"Oggi i tre difensori penso siano difficili da togliere. Poi dopo, come accaduto col Lecce, possiamo mettere Criscito a sinistra. Mimmo può giocare anche da regista perchè ha un senso del gioco come pochi. Dall'altra parte poi abbiamo un'ala come Lazovic. Direi quindi tre difensori e poi vediamo se giocare con un attaccante o un centrocampista in più. Quello lo vedremo di volta in volta".

Piatek-Favilli possono coesistere in attacco?

"Penso ci possa stare perchè sono giocatori che hanno caratteristiche diverse anche se penso che Favilli ieri a fine allenamento ha sentito un fastidio al bicipite e dobbiamo vedere come sta".

Ci può stare dall'inizio o è una soluzione da partita in corso?

"Può essere una soluzione dall'inizio o anche a partita in corso".

La strada verso la salvezza è più complicata quest'anno?

"Non so se è più facile salvarsi o no. Oggi mi viene da dire che le squadre quest'anno si sono rinforzate con buon senso. Oggi, a giochi fermi, mi viene da dire che le squadre che ci sono quest'anno sono attrezzate per rimanere in categoria".

Riconquistare il "Ferraris"?

"E' vero che l'anno scorso abbiamo sofferto, è anche però vero che abbiamo vinto partite come con Benevento, Verona, Crotone e Cagliari".

Ci sono i presupposti per soffrire meno?

"Nel nostro campionato di cose semplici non ce ne sono. Quando subentri è chiaro che ci siano difficoltà maggiori. Sappiamo bene che le difficoltà ci sono da subito, devi essere bravo a superarle. Il vantaggio che hai, come ho detto altre volte, è nel conoscere meglio i giocatori nelle loro caratteristiche. La tua idea che deve sposarsi con le caratteristiche dei giocatori".

Pandev trequartista?

"E' un giocatore bravissimo nelle due fasi di gioco. E' intelligente, sa sempre in che posizione deve stare. E' un gran giocatore e difficoltà non ne ha. Detto questo, se giochiamo con tre attaccanti, devono tutti correre per Pandev perchè lui è quello che ha più classe".

In dubbio?

"A parte Romero e Sandro, differenziato per Omeonga mentre Favilli lo valutiamo domani".

16.20 - Termina la conferenza stampa.