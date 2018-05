LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Chiudere con un risultato che soddisfi i tifosi"

Fonte: Inviato al "Gianluca Signorini" di Genova

Il Genoa vuole chiudere bene davanti ai propri tifosi. Dopo la sconfitta di Benevento, Perin e compagni cercano il riscatto al "Ferraris" contro il Torino. In vista del match contro i granata di Mazzarri, Davide Ballardini incontrerà i media in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Genova Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

14.40 - Inizia la conferenza stampa.

TMW: domani chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico?

"Il Torino ad inizio stagione aveva un obiettivo chiaro che era arrivare in Europa League. Poi dopo ha avuto problemi durane la stagione ma hanno giocatori importanti. E'. una società moto ambiziosa che vuole competere con le grandi squadre del nostro campionato. Domani sarà un bel test anche per noi. Ci confrontiamo con una realtà molto importante del calcio italiano".

Che Genoa vedremo?

"Vedremo un Genoa spensierato e leggero ma allo stesso tempo compatto e umile".

Vincere sarà la ciliegina?

"La ciliegina è già stata messa. Vorremmo chiudere con una prestazione e con un risultato che dia soddisfazione ai nostri tifosi".

Gli assenti?

"Spolli, Migliore, Galabinov, Rosi, Lazovic, Taarabt e Zukanovic, che è squalificato".

In dubbio?

"Oggi abbiamo da valutare sia Laxalt che Pereira".

Davanti Lapadula con Rossi?

"Stanno bene sia Lapadula, sia Rossi, sia Medeiros che Pandev".

Un bilancio in generale della stagione?

"Il bilancio è straordinariamente positivo, parlo per la nostra esperienza, per le difficoltà che c'erano e per come è stato svolto il nostro lavoro. Questa è stata una stagione piena di giornate straordinarie".

L'anno prossimo si riparte da zero?

"Il Genoa non riparte da zero ma da tanti giocatori che penso rimarranno. Non cambia niente perchè il lavoro è quello e la squadra come la si costruisce a luglio, si costruisce a settembre, ottobre, novembre e dicembre con la differenza di non condividere le scelte a dicembre. Sappiamo in quali settori si deve intervenire poi comunque la programmazione e gli allenamenti sono quelli e non cambiano".

Esordio dei giovani?

"Lo valuteremo oggi. Noi ad oggi abbiamo Salcedo, Oprut e Zanimacchia. Salcedo verrà convocati, gli altri due valuteremo in base alle risposte che ci danno Laxalt e Pereira".

L'ultima partita di Perin davanti al suo pubblico?

"Forse. Mattia intanto gioca. Poi se ha l'opportunità di andare in una grande squadra benissimo, perchè lo merita. Il Genoa è una grande squadra ma lui ha il desiderio di giocare le coppe europee in particolare la Champions League. Vedremo cosa verrà fuori. Speriamo che venga fuori qualcosa di bello per lui. Per noi sarebbe piacevolissimo che lui restasse. Vogliamo bene a lui e se il suo desiderio è giocare in una squadra che fa le coppe ben venga questo momento".

14.50 - Termina la conferenza stampa.