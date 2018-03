LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Ci siamo abbassati troppo nel finale"

Fonte: Dall'inviato al "Ferraris" di Genova

Sconfitta amara per il Genoa che, nonostante una buona gara contro il Milan, esce sconfitto dal "Ferraris". Fra poco il tecnico Davide Ballardini interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomrcatoweb.com.

Il gol annullato a Rigoni?

"Non l'ho visto. Noi abbiamo fatto una buona partita e concesso poco ad una squadra in salute con ottimi giocatori. Negli ultimi quindici minuti abbiamo abbassato il nostro baricentro".

Il Genoa ha comunque disputato una buona partita.

"Il Genoa deve avere questo atteggiamento e nel gioco questa personalità. Questa voglia di non far giocare gli avversari è venuta meno nell'ultima parte della partita".

Meglio un Milan a due punte o una centrale?

"Io già ho difficoltà a pensare alle cose di casa mia. Il Milan toglie un giocatore e ne mette un altro, ha ottimi giocatori. Ho visto una squadra in salute. Poi non so dire se è meglio con una punta centrale o con due".

Oggi mancato un po' nelle ripartenze?

"Nell'ultima parte del match sì. Nella gestione della palla e nell'aggressione nell'ultimo quarto d'ora ci siamo abbassati troppo e quando fai così accade che vieni punito".

Si poteva fare di più sul cross di Suso?

"Si poteva accorcia e impedire a Suso di fare il cross con il mancino. Nel corso della partita Suso non ha fatto molto, nel finale di più. Ecco dove sta l'errore: aver concesso qualche centimetro in più".

Il cambio Pandev-Bessa?

"Volevamo avere un centrocampista offensivo come Bessa che venisse a legare il gioco. Abbiamo messo un giocatore fresco, un centrocampista con qualità nel palleggio e con lui e Lapadula che aggrediva gli spazi volevamo avere una gestione migliore nelle ripartenze".