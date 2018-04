LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Crotone consapevole, continuiamo così"

Fonte: Dall'inviato a Genova

Dopo il pareggio nel derby contro la Sampdoria, il Genoa è pronto a tornare in campo contro il Crotone domani alle 18. Fra pochi istanti il tecnico Davide Ballardini incontrerà i media in conferenza dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

14.25 - Inizia la conferenza stampa.

Come è cambiato il Genoa?

"Intanto è cambiata la classifica. Come giocatori siamo quelli che c'erano anche all'andata, parlo del mercato di gennaio che è stato senza grandi cambiamenti, poi tutto quello che è stato fatto ce lo siamo guadagnato con tanta fatica, tanto allenamento e serietà".

Come sono cambiate le due fasi di gioco?

"Sì, poi ci sono le partite dove ti riesce meglio e altre no ma la costante è proprio la grande disponibilità, le grande umiltà e le grandi motivazioni. L'approccio alla partita è avvenuto nel modo giusto".

Come è cambiato il Crotone?

"Per me il Crotone è una squadra che ha ben chiaro nella testa quello che deve fare. Sanno che il loro campionato è di grande tenuta di nervi e poi sanno che devono allenarsi molto e affrontare tante difficoltà ma ne sono consapevoli. Sono due anni che sanno, penso, che queste difficoltà le puoi superare".

Dopo il derby Bertolacci ha detto che la squadra è stata un po’ remissiva.

“A Bertolacci glielo hanno fatto dire. Ci sono momenti in cui si è portati a fare dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano. Siamo contenti del nostro gioco. Ci sono state anche partite in cui abbiamo tolto un centrocampista per mettere un attaccante, oppure tolto un attaccante per un centrocampista offensivo. Mi risulta che Rigoni, prima di me, veniva impiegato da finto attaccante. Quindi basta con queste cag**e”.

TMW: quarta partita a Marassi. Continuare la striscia positiva?

"Certo. Non sarà facile però perchè incontriamo una squadra consapevole che dovrà lottare su ogni pallone. Da qui alla fine saranno partite giocate giustamente per tirarsi fuori da questa situazione".

Gli infortunati?

"Valutiamo sia oggi Spolli, Bertolacci, Rosi, Perin, Taarabt, che ha avuto un po' di febbre, ed El Yamiq, che è rientrato ieri. Fra oggi e domani si vedrà se questi ragazzi recupereranno o meno".

Galabinov?

"Si è allenato tutta la settimana, ha più allenamenti nelle gambe ed è ancor più rispetto a prima pronto per giocare".

Cosa chiede domani ai suoi ragazzi?

"Chiedo il solito. Il Genoa è una squadra che ha dimostrato tanto in questo periodo".

Se la sente di commentare le parole di Buffon?

"Io me la sentirei pure ma non so cosa ha detto".

Ti aspettavi un girone dopo di arrivare a questo punto in classifica?

"Non me l'aspettavo certamente perchè il Genoa in 19 partite ha fatto partite straordinarie ma proprio per questo pretendiamo che da qui alla fine si faccia altrettanto bene perchè sarebbe stupido non spendersi, non avere voglia e motivazioni di continuare quello che tu hai dimostrato".

Si aspettava le polemiche dopo che le non si è voluto sedere sulla sedia della Sampdoria?

"No. Per carità. La Sampdoria è una bravissima, hanno saputo dimostrare di saper fare il loro dovere. Devo solo fare i complimenti a loro. Hanno la loro storia, hanno gente innamorata di quei colori. Io, visto che è la terza volta che sono al Genoa, mi tengo l'affetto, l'amore, la storia, le sofferenze, i piaceri e la gioia di allenare il Genoa".

Veloso?

"Ha fatto tutta la settimana con la squadra. Ora magari farà un allenamento più pesante poi valuteremo alla fine se convocarlo o meno. E' molto vicino al rientro completo con i suoi compagni".

A questo punto cosa significherebbe battere il Crotone?

"I punti diventano sempre più pesanti e la risposta c'è già".

Si è sentito ancora di più voluto bene dal pubblico genoano?

"Non ti guadagni la stima e l'affetto perchè non ti siedi sulla sedia della Samp. Chi ama il Genoa è perchè riconosce nella persone e nel tecnico dei meriti. Io credo che i tifosi genoani vanno ben oltre a questa cosa qua".

14.43 - Termina la conferenza stampa.