LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Domani servirà tanta corsa e tanto cuore"

Fonte: Dall'inviato a Genova

Match impegnativo per il Genoa. Domani alle 18 la formazione rossoblu ospiterà il Milan di Gennaro Gattuso. In vista della sfida del "Ferraris", il tecnico Davide Ballardini interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.57 - Inizia la conferenza stampa.

Allerta gialla sulla Liguria ma gara sub judice.

"Noi pensiamo a preparala bene e farla. Non pensiamo ad alto. Pensiamo ad una partita che certamente vogliamo disputare".

Il Milan?

"E' una squadra che adesso è molto chiara. Per il gioco che hanno e per l'umiltà. Insieme a Juve e Napoli sono la squadra che dà la dimostrazione di essere forti. Incontreremo una squadra molto motivata, quindi il Genoa dovrà correre molto, faticare molto con grande cuore, chiarezza e intensità".

A destra chi schierare?

"Domani dovremo essere bravi nelle due fasi di gioco. A destra dovremo avere fase difensiva, quindi molto bravi nel chiudere gli spazi a loro ed essere altrettanto bravi nel ripartire da quella parte ma non solo".

Cosa serve domani?

"Domani sarà una partita penso molto intensa dove servirà tanta corsa. Non basterà una corsa, bisognerà farne un'altra. Il Genoa però questo lo ha dimostrato in più di un'occasione che sa farlo".

Chi ha fatto meglio di Gattuso al Milan o lei al Genoa?

"Questo non lo so perché penso che le situazioni siano diverse l'una dall'altra. Quello che ho notato che il Milan, da quando ha cambiato la guida tecnica, dopo un inizio di assestamento ora dopo Juve e Napoli sono certamente la squadra se non al pari loro, quasi. Il Genoa so bene quello che è".

Ancora sui rossoneri.

"Il Milan mi pare abbia 20 nazionali. Quando parli del Milan pensi a Suso, grandissimo giocatore, poi pensi a Biglia, a Bonaventura, Bonucci o Romagnoli. Ne pensi uno e poi ne viene in mente un altro. Ma il Milan giustamente deve avere questi giocatori".

Il suo futuro?

"Non si è mai esperti di niente. Per me non è giusto parlare di queste cose ora. L'attenzione di tutti deve andare alla partita di domani".

Giuseppe Rossi e Taarabt?

"Rossi ha fatto la seconda settimana con la squadra, quindi penso verrà convocato. Taarabt ha iniziato con la squadra mercoledì, valuteremo".

Sicuri assenti Izzo e Veloso?

"Proprio così".

Bertolacci e Lapadula avranno motivazioni importanti?

"Sono ragazzi che ce la mettono tutta, come tutti i giocatori. Ma chi non ha motivazioni? Giochi contro il Milan. Se solo hai un briciolo di motivazioni in meno, soccombi contro tutti. Giochi contro il Milan e vuoi far vedere che te la puoi giocare".

Come avete affrontato in questa settimana dove non si è giocato gli errori di Bologna?

"Non sapevamo di non giocare. Ci siamo allenati sempre bene e con intensità. E' un piacere vedere una squadra così. Gli errori si fanno. Li fa l'allenatore e i giocatori. E' sbagliato magari non riflettere sull'errore".

Su Gattuso.

"Lo conosco da giocatore perchè l'ho visto da giocatore. Non conosco la persona, le idee di lavoro purtroppo per me. Su questo non posso dire niente".

14.10 - Termina la conferenza stampa.