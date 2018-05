LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Facciamo bene fino alla fine"

Fonte: Dall'inviato a Genova

Terzultimo impegno stagionale per il Genoa. La truppa rossoblu, già salva aritmeticamente, affronterà domani alle 15 davanti al proprio pubblico la Fiorentina. Fra poco il tecnico Davide Ballardini presenterà in conferenza stampa la gara del "Ferraris". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

15.33 - Inizia la conferenza stampa.

Domani sarà una partita importante per Rossi. Potrebbe giocare dal primo minuto?

"Potremmo metterlo dal primo minuto".

Teme Simeone domani?

"Io temo la Fiorentina perché è in grande condizioni, ha una rosa di giocatori all'altezza per raggiungere l'obiettivo dell'Europa. Hanno poi motivazioni altissime perchè vogliono raggiungere un obiettivo che magari un po' di tempo fa non era così vicino. Poi c'è Astori che è lì con loro".

La prossima stagione partirà dall'inizio.

"Siamo tutti molto contenti. Detto questo penso che tutti noi vogliamo un Genoa più forte, con più qualità, più competitivo. Un Genoa che sappia presentarsi ancora meglio di quello che è stato fatto quest'anno. La felicità è tanta ma penso che sia molto più importante che il Genoa dia ancora più soddisfazione ai propri tifosi".

Il fatto che ci sarà ancora lei in panchina potrà influire sui giocatori nelle ultime tre partite?

"No. Nulla. Questi ragazzi, dal primo al trentesimo, sono stati straordinari. Lo abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo oggi perchè nessuno si è mai tirato indietro. Questa è stata la forza che ha portato il Genoa ad ottenere un risultato che era insperato ad inizio avventura".

Se l'aspettava la riconferma?

"Non c'ho mai pensato. Eravamo molto presi dal nostro campionato. Fa piacere ma l'obiettivo è quello di cercare, ripeto, con più forza e più qualità migliorare il gioco e cercare di dare più soddisfazioni ai nostri tifosi".

Come si motiva una squadra già salva?

"A Bergamo, nel primo tempo, ci hanno sovrastato perchè avevano più voglia di noi mentre nella ripresa potevamo rimettere in dubbio la partita. Non è facile ma bisogna essere bravi perchè noi siamo riusciti, proprio grazie alle motivazioni, alla serietà, alla fatica e alla sofferenza, a fare cose straordinarie. Dovremo essere ancora più bravi. Hai fatto tanto ma è giusto che tu faccia bene fino alla fine".

Come lo ha visto Rossi?

"Il Genoa ha 30 giocatori. Un giocatore da solo fa poco. Io però rispondo alla domanda: sta meglio. Per me credo che sia a buon punto e domani avremo la possibilità di valutare il suo percorso di crescita fisica. Però credo che il discorso su Rossi vada per la prossima stagione, se lui ha la possibilità di fare la preparazione, di allenarsi, di giocare e di essere un atleta. Questi sono stati mesi propedeutici a vedere Giuseppe in attesa del prossimo anno".

Ancora sul rinnovo.

"E' fondamentale avere un Genoa più forte, con più qualità e che dia sensazioni forti alla gente che vuole bene a questo club importante. Visto che il club è importante e l'amore è tanto, bisogna che noi ci miglioriamo tutti".

Domani vedremo la strategia tattica del secondo tempo di Bergamo con la difesa a quattro?

"La linea a quattro è da escludere. Questa squadra è nata in un modo, non va stressata. Bisogna avere rispetto per le caratteristiche dei nostri giocatori. Poi se si giocherà con tre centrocampisti, con due centrocampisti, con due o tre attaccanti, lo abbiamo fatto".

Com'è la situazione sulla sinistra?

"Non ci sono molte alternative. Abbiamo Rosi e Lazovic perchè non c'è nemmeno Pereira. Vedremo chi mettere ma non abbiamo tante alternative".

Gli assenti?

"Izzo, Pereira, Laxalt, Migliore e Rigoni. Rigoni ha un'infiammazione al ginocchio, ha fatto un'infiltrazione e probabilmente non sarà disponibile".

15.46 - Termina la conferenza stampa.