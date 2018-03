LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Napoli gioca a memoria, sarà una gara intensa"

Fonte: Dall'inviato a Genova

Sfida difficile ma non impossibile per il Genoa. Nella serata di domani la truppa rossoblu affronterà al San Paolo di Napoli gli azzurri di Maurizio Sarri nel posticipo della 29a giornata di Serie A. Fra pochi istanti il tecnico Davide Ballardini incontrerà i media in conferenza dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

10.01 - Inizia la conferenza stampa.

Domani si andrà a Napoli.

"Giochiamo contro la squadra più brava, che gioca un calcio diverso dagli altri. Sarà molto stimolante perché giochiamo contro una squadra che gioca a memoria. Sono molto curioso di vedere che partita faremo. Noi siamo una squadra che fa della serietà, dell'umiltà e della generosità le sue priorità".

Il Genoa dovrà gestire la psicologia del Napoli?

"No perche abbiamo visto che il gol può arrivare in qualsiasi momento, come accaduto a noi. Sarà una partita, penso, molto intensa dall'inizio alla fine, sempre viva per tante ragioni".

Cambierà qualcosa rispetto al Milan?

"No. Il Genoa deve avere sempre la voglia di fare bene le due fasi di gioco con tutti i suoi giocatori ed essere sempre più padrone. Noi siamo bravi ma ogni tanto non lo siamo nella gestione della palla. Il Genoa non si deve fermare mai nel percorso di crescita, migliorando nella gestione del pallone e nella fase difensiva condizionando gli avversari".

Izzo e Veloso?

"Izzo e Veloso sono out. Il difensore è prossimo al rientro con la squadra mentre per il centrocampista ci vorrà un po' di tempo".

Rossi e Taarabt quanti minuti hanno nelle gambe?

"Sono convocati ma non so quanti minuti hanno nelle gambe".

Più difficile per il Genoa affrontare il Napoli o viceversa?

"Penso che ognuno avrà le sue difficoltà. Il Napoli è molto collaudato, noi abbiamo dalla nostra la tanta serietà, le motivazioni che ci sono, la generosità e le buone qualità. Sarà stimolante per noi affrontare una squadra che, come ho detto, è la più brava del campionato".

Ha dei dubbi?

"No, inizialmente no. Poi la partita ci dirà che fare".

Come ha visto la squadra dal punto di vista mentale dopo il gol col Milan?

"Fortunatamente, se proprio vogliamo parlare di partite risolte all'ultimo, sono state più a nostro favore. Siamo davvero dispiaciuti per come è arrivata la sconfitta ma nel calcio ci può stare".

Giochi ancora aperti per la salvezza?

"E' tutto ancora aperto, apertissimo perchè tutte le squadre sono molto motivate. Questo è uno stimolo in più. Non ci sono squadra che ti danno la sensazione di avere un atteggiamento e motivazioni in calo".

10.10 - Termina la conferenza stampa.