LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Piatek è un elemento che fa la partita"

17:35 - Bravo Piatek, ma Kouamè ha realizzato due assist.

"Sottolineo la bellissima prestazione di Kouamè, e complimenti per averlo sottolineato. Meritava il gol, peccato quel palo nel secondo tempo".

17:34 - Il rigore? Cosa ne pensa?

"Mi hanno detto che non c'era, ma non posso giudicare".

17:33 - Mister un giudizio su questo Frosinone?

"Dirà la sua nella corsa salvezza. Ha fisicità, qualità, e soprattutto può contare sulla spinta del pubblico amico. Questo stadio ti impone a dare il massimo".

17:30 - Un giudizio su Sandro? Piatek ormai sta infrangendo ogni record.

"E' un grandissimo calciatore. Bisogna metterlo sempre in condizione di poter fare bene. Piatek? Per noi è sempre importante, anche se non dovesse segnare. Corre, lotta, e in fase difensiva è il primo che rientra. E' un calciatore che fa la partita, nel vero senso della parola".

17:29 - Quanto fa bene questa vittoria in trasferta?

"Vedo un collettivo che diventa sempre più squadra. Siamo stati equilibrati in entrambe le fasi, ed ecco i risultati".

