LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Siamo stati straordinariamente bravi"

Tre punti importanti per il Genoa che al “Ferraris” hanno superato 1-0 il Crotone. Fra pochi istanti il tecnico rossoblu Davide Ballardini analizzerà il successo nella sala stampa di Marassi. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Missione compiuta?

"Missione compiuta no. Abbiamo fatto una partita importante. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo tempo potevamo gestire meglio la fase difensiva. Noi siamo una squadra generosa e non sappiamo gestire la generosità. Ci teniamo però questa squadra con i suoi pregi e i suoi difetti".

L'ovazione del pubblico nei suoi confronti.

"Cosa dire? Ho ringraziato perchè ti viene la pelle d'oca. Probabilmente la persona e il lavoro vengono apprezzati. Capiscono le difficoltà. Tutti i giocatori in rosa sono stati seri e umili e si sono messi a disposizione del Genoa e tutto questo ha portato a questi risultati straordinari. Siamo stati straordinariamente bravi".

A 60 punti si va in Europa?

"Io un anno ne feci 58 e non arrivammo in Europa".

Lei sta tenendo questa media.

"Si sono capite le difficoltà, c'era consapevolezza del pericolo. C'era un po' di paura ma con grande serietà e umiltà è nato tutto questo, unite dalle qualità di ognuno nel gioco. Avere 30 giocatori, mandarne in campo undici e cambiarne tre, gli altri ci possono rimanere male. Oggi, inserisci Cofie, che è stato fuori nelle ultime partite, mi ripaga. Lui quello che ha me lo dà e questo è il Genoa".

Sarà una settimana cruciale.

"Non lo so perchè le squadre dietro, vedi Crotone, Spal, Cagliari e Chievo, fanno punti. Siamo in una buonissima posizione di classifica ma da qui a dire che il Genoa ha conseguito il suo obiettivo bisogna aspettare".

Inserire Lapadula?

"Sì ma abbiamo visto che Medeiros aveva i crampi ed è stato sostituito".

Medeiros ha fatto bene?

"Molto buona. Ha fatto 60 minuti. Dopo è calato ma come tutta la squadra. Lui ha qualità nobili, è un ragazzo umile e generoso".

Si aspetta una chiamata di Preziosi?

"Ne ricevo, si parla e ci si confronta. Manca ancora qualcosa".

Ha idea dei punti che avrete a fine stagione?

"No. Ragiono partita dopo partita".