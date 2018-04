LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Testa al Cagliari, Lapadula dà tutto sempre"

Fonte: Dall'inviato a Genova

Pasquetta di vigilia per il Genoa. La truppa rossoblu scenderà in campo domani alle 18.30 contro il Cagliari per recuperare la 27a giornata di campionato. In vista della sfida del "Ferraris", il tecnico Davide Ballardini parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

15.00 - Inizia la conferenza stampa.

Domani sarà un match Point?

"Genoa-Cagliari non è un match point. E' una partita, come diciamo che da un po' di tempo, molto importante ma certamente non è un match point".

Che avversario si aspetta?

"Il Cagliari in estate ha investito molto, ha preso giocatori molto interessanti dalla cintola in su. In difesa poi ci sono Romagna, Castan e si trova in una posizione in classifica che non pensavano di avere in questo momento".

Quanto influirà la partita di domani sera in vista del derby di sabato?

"Zero. Pensiamo alla partita di domani, poi al derby".

TMW: quanto peserà l'assenza di Bertolacci?

"Bertolacci ha fatto molto bene in quel ruolo. Voi quasi mai avete chiesto se si era dispiaciuti per le tante assenze perché la squadra ha sempre reagito bene a qualche assenza. Mancherà Andrea, giocatore per noi molto importante, ma abbiamo dietro giocatori molto affidabili e bravi".

Rigoni è in diffida. A rischio dalla formazione per domani?

"Zero".

Più complicata la gara di domani con il Cagliari rispetto ad una SPAL che era molto lanciata?

"Quella con la SPAL è passata. Certamente il Cagliari ha uno spessore diverso rispetto alla SPAL anche se gli emiliani hanno dimostrato grande salute e compattezza. Il Cagliari ha perso l'ultima gara contro un avversario di livello. In questo preciso momento della stagione fare dei punti è pesantissimo".

C'è speranza di vedere tra i convocati nel derby Galabinov?

"Sta molto meglio però è lui che ci dirà fra qualche giorno quali saranno le sue sensazioni. Si faranno altri esami per vedere a che punto è la sua guarigione".

Chi può giocare al posto di Bertolacci?

"Per esempio Cofie. Poi Rigoni nel Chievo nasce come uno dei due mediani".

Bessa invece?

"Lo ha fatto in passato. Le caratteristiche sono diverse".

Come ha rivisto Lapadula?

"Io non sono d'accordo con i fischi, per niente. Il giocatore non si risparmia mai. Lui soffre anche quando la squadra ha difficoltà a creare gioco. Si è preso la responsabilità a calciare il secondo rigore mostrando grande forza di nervi. Si è guadagnato il secondo rigore, e c'era, e si è preso questa responsabilità. Un giocatore come Lapadula, se guardo la partita, non lo fischierei mai perchè è un giocatore che dà tutto dal primo all'ultimo secondo. E' un giocatore che non si risparmia e, ripeto, un giocatore come lui non lo fischierei mai".

Gli infortunati?

"Izzo, Galabinov, Veloso e rientra Rosi. El Yamiq ha preso una botta alla caviglia e va valutato oggi".

Ti sei fatto un'idea del ruolo più congeniale a Medeiros?

"In questa squadra, costruita a giugno e luglio per il 3-4-3, un'ala destra. E' un ragazzo molto interessante per me".

15.18 - Termina la conferenza stampa.