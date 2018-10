LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Vogliamo guadagnarci la serenità"

Fonte: Inviato a Marassi

© foto di Federico Gaetano

Sconfitta interna per il Genoa che ha interrotto la mini-striscia di successi consecutivi. Al "Ferraris" il Parma ha battuto i rossoblu per 3-1. Fra pochi istanti il tecnico Davide Ballardini interverrà in conferenza stampa per analizzare il match. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Sulla sconfitta di oggi.

"Il Parma è una squadra seria, attenta e umile. Sono sempre pronti a difendere tutti e davanti hanno giocatori molto rapidi. Non è mai facile. Il primo gol lo abbiamo preso su calcio d'angolo, sull'1-1 abbiamo preso un palo. Si aveva la sensazione che fosse una giornata in cui ti dovevi guadagnare la partita e non sei stato così umile, attento e cattivo in certi momenti della partita".

Problema di assetto da risolvere?

"Facciamo una premessa. Dopo sette partite abbiamo 12 punti, abbiamo fatto tanti gol e subiti tanti. Giochiamo con tre attaccanti e quando si gioca così bisogna che tutti debbano difendere. In certi momenti della partita non siamo così compatti ed equilibrati".

Nel secondo tempo ha funzionato qualcosa male?

"Se andiamo a vedere i dati questa è la partita che abbiamo tirato più in porta delle sette precedenti. Solo che giocavi contro una squadra che nel secondo tempo difendeva con tutti gli uomini nell'area di rigore. Siamo stati anche poco fortunati in certi momenti della partita. Io sottolineerei che la squadra dall'inizio alla fine ha corso e voleva rimettere in careggiata la partita. C'è un bello spirito e fino in fondo si vuole giocare la partita. Noi abbiamo una squadra dove tutti vogliono dare il massimo nel corso della partita".

Romulo?

"E' venuto in panchina ma non era disponibile".

Pandev?

"Ha fatto delle infiltrazioni per un fastidio alla schiena".

L'errore di Radu?

"E' un ragazzo giovane con delle qualità. Come sbaglia un allenatore la scelta può sbagliare il portiere. Finora è stato bravissimo. Ci teniamo i portieri".

Un'occasione persa per avere maggiore serenità.

"Per noi giocare con maggiore serenità è uno svantaggio. Non vogliamo maggiore serenità. Vogliamo guadagnarcela giorno per giorno".

Ha già pensato come lavorare in queste settimane in ottica Juve?

"Non ho pensato a questo perchè pensavo al Parma. Da domani penseremo a fare del nostro meglio a Torino contro la Juventus".