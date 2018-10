LIVE TMW - Genoa, Juric: "Bravi a sfruttare il momento giusto"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

Dopo l'1-1 tra Juve e Genoa, dalla sala conferenze dello Stadium prende la parola l'allenatore dei rossoblù, Ivan Juric. "Torno a fare quello che mi piace. Oggi si sono viste cose positive, abbiamo grandi margini di miglioramento. Mi è piaciuto anche il primo tempo, oltre al secondo. La squadra ha sfruttato il momento giusto, potevamo avere comunque più qualità. I ragazzi hanno avuto lo spirito corretto. Ci sono le basi per cominciare a lavorare bene. Devo essere sincero: non ascolto le critiche e non do retta alle aspettative" le parole del tecnico.

VERSO L'UDINESE - "Sarà una gara difficilissima, loro sono temibili specialmente fuori casa. Sono fiducioso. Dobbiamo lavorare di più sulla convinzione. E quando succede che smettiamo di crederci, giochiamo senza principi".

Termina la conferenza alle 20.36.