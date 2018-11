LIVE TMW - Genoa, Juric: "Derby gara particolare, Piatek si sbloccherà"

Fonte: Inviato a Pegli

Meno uno al derby. Domani sera al "Ferraris", calcio d'inizio alle ore 20.30, Genoa e Sampdoria si sfideranno nella 117a stracittadina della Lanterna. Un'occasione per i rossoblu per interrompere una striscia negativa che dura da sei partite e dove Crisicito e compagni hanno raccolto solamente due punti. Alle 13 il tecnico Ivan Juric incontrerà i media in conferenza dal centro sportivo "Gianluca Signorini". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.02 - Inizia la conferenza stampa.

Come sono andate queste due settimane?

"Bene. I ragazzi hanno lavorato bene, abbiamo recuperato Sandro, non so se dall'inizio, ma sono contento per come sono tornati i giocatori dalle Nazionali".

Chi è rimasto a Pegli l'ha messa in difficoltà?

"Sì perché hanno lavorato bene. Potevo lavorare con chi ha giocato meno e sono cresciuti e mi hanno messo in difficoltà".

Può essere questa la partita della svolta?

"No. I derby sono sempre particolari. La Samp arrivava da una periodo dove giocava bene poi hanno fatto male. Lavorano su uno stile di gioco sempre uguale ma fanno bene. Noi ci arriviamo bene ma il derby è una partita

TMW: cosa serve al Genoa per battere la Sampdoria?

"Penso che il primo derby è stata la migliore partita. Il secondo siamo mancati nei particolari. Bisogna migliorare lì e sfruttare ogni occasione che si presenta. Non bisogna concedere i gol che abbiamo concesso negli ultimi due derby".

Con che stato d'animo arrivi a questo derby?

"Arrivo felice perchè è una grande occasione. Devi coglierla e sperare vada bene. Sono positivo in questo momento che possa essere una bella serata".

I due derby precedenti.

"Il primo derby è stato diverso: abbiamo giocato meglio. Il secondo loro sono partiti meglio. Sono stati due derby diversi. A volte decidono gli episodi e lì non siamo stati abbastanza cattivi".

Come mai a Piatek manca il gol?

"Nelle ultime partite le occasioni sono arrivate e la squadra è arrivata al tiro. Non era isolato, anche se a volte contro le grandi squadre accade. Succedono i periodi in cui gli attaccanti segnano meno ma lui è tornato bene dalla Nazionale, ha fatto bene e sono convinto che si sbloccherà".

Criscito ha detto che forse in passato è mancato lo spirito che il Genoa aveva quando lei giocava.

"Penso mancasse quello perchè come intensità di gioco sono state partite giocate bene. Mancava quella cosa che forse per sfortuna non è arrivata. Forse era anche determinazione ma la devono mettere i giocatori e questo penso che ce l'abbiano".

E' un gruppo da Genoa?

"E' un grande gruppo di gente che va forte e sono convinto che faranno una grande partita".

Gli infortunati?

"Dalmonte ha qualche problemino, Favilli è in fase di recupero ma sta crescendo. Zukanovic non sarà convocato".

A livello tattico ha pensato a qualcosa di diverso?

"Io sono un grande amante di Giampaolo come espressione di gioco e come persona. Ha un gioco forte, lavora molto come il caso di Andersen. Noi dobbiamo adattarci sulla Samp e noi abbiamo il nostro stile di gioco".

Per Zukanovic è un problema fisico o è scelta tecnica?

"Scelta tecnica".

Bessa?

"Ha recuperato bene. E' un giocatore importante che lega centrocampo e attacco. Ieri l'ho visto bene e giocherà".

Come ha trovato Spolli?

"Bene. Interpreta bene il gioco con grandissima intelligenza. Lo apprezzo per come giocava prima e come sta facendo le cose".

I tifosi verranno oggi a sostenervi.

"E' un derby. Abbiamo visto ieri Boca-River, per chi viene da fuori e conosce le cose da fuori può essere un bello stimolo".

Si diceva che il derby fosse fra due squadre in crisi in una città piegata dalla tragedia di ponte Morandi.

"guardando i risultati sono due squadre in crisi. I liguri avranno tanti difetti ma hanno una forza interiore per uscire dai momenti difficili e non ho paura che Genova non riesca a crescere".

13.16 - Termina la conferenza stampa.