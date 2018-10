LIVE TMW - Genoa, Juric: "Domani mi aspetto una grande partita"

Fonte: Inviato a Pegli

Nuovo esordio al "Ferraris" per Ivan Juric. Dopo l'ottimo punto raccolto all'Allianz Stadium contro la Juventus, il suo Genoa sarà chiamato domani pomeriggio alla sfida fra le mura amiche contro l'Udinese. Il tecnico rossoblu interverrà alle 14.30 in conferenza stampa per presentare la partita. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

14.32 - Inizia la conferenza stampa.

Domani sarà una gara più difficile che con la Juve?

"Penso sia sempre difficile giocare con la Juve. Quella di domani sarà una partita diversa e difficilissima. Loro hanno grande velocità soprattutto fuori casa, sarà una sfida difficile".

L'amichevole di mercoledì e come ha trovato gli elementi che hanno giocato.

"Li ho trovati bene, sono rimasto contento. Stanno migliorando il loro livello fisico anche se dopo sessanta minuti siamo rimasti in dieci. Iniziamo a fare le cose che mi piacciono".

Come procede la crescita di Sandro?

"Il secondo tempo è stato meglio del primo. Ci sono anche altri giocatori in cui si deve alzare il livello fisico. Il suo è un ruolo importante".

TMW: come vede l'Udinese e Velazquez, allenatore che si affaccia per la prima volta al calcio italiano?

"E' una squadra ben allenata con un calendario difficilissimo. Ha forza e vedremo domani come si presentano. Il calcio italiano poi è difficile ma si sta adattano molto bene".

Dal punto di vista del morale quanto ha pesato questo punto?

"Era importante per la fiducia. Sei rimasto dentro la partita tutti i novanta minuti e abbiamo sfruttato quanto ci è stato offerto".

Il ritorno al "Ferraris".

"Non ci penso. Ho messo da parte tutto tranne la squadra. Penso a preparare la gara con lo spirito giusto, il resto non conta".

Romero?

"Finché si allena così e gioca così avrà la mia fiducia. E' un ragazzo giovane, farà gli errori ma farlo giocare è l'unico modo per crescere".

Veloso?

"Sta lavorando, sta crescendo. Non ha fatto né preparazione né partite ma sta migliorando. Come posizione lo vedo come Sandro ma questo si vedrà più avanti".

Già pronto per fare qualche minuto?

"Comincia a stare meglio, vedremo dalle partite".

Gli assenti?

"Spolli e Marchetti. Lapadula ha avuto qualche problema ma oggi ci sarà".

Cosa si aspetta domani dai suoi? Cosa vorrebbe?

"Una grande partita".

Come vede Romulo e in che ruolo può giocare?

"La mezzala è il suo ruolo naturale ma può fare anche la fascia. E' un giocatore esperto che può interpretare più ruoli".

14.41 - Termina la conferenza stampa.