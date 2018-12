LIVE TMW - Genoa, Juric: "Fiducia nella squadra". Murgita: "Domani importante"

Fonte: Inviato a Pegli

Dopo il pareggio nel derby contro la Samp, Ivan Juric insegue la sua prima vittoria da quando siede sulla panchina del Genoa. L'impegno non sarà dei più semplici, domani alle 15 sul campo del Torino. In vista del match in terra piemontese il tecnico rossoblu parlerà fra poco in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.57 - Insieme a Ivan Juric parlerà anche il vice Roberto Murgita, che domani pomeriggio sarà in panchina contro il Torino vista la squalifica al mister rossoblu.

13.58 - Inizia la conferenza stampa.

Per Murgita: domani arriva il Torino.

"E' una partita importante per noi domani per dare proseguimento a quanto di buono fatto vedere nelle ultime partite. Vogliamo vedere una squadra che propone gioco e che mette in campo le sue caratteristiche al meglio".

Per Juric: una di queste caratteristiche può essere la possibilità di scavalcare le difese avversarie sfruttando la velocità di Kouamé?

"La Sampdoria faceva la difesa alta. Contro il Torino sarà una gara completamente diversa. Noi stiamo migliorando in diversi aspetti e ci stiamo avvicinando a ciò che noi vogliamo. Il Torino è fisicamente devastante, hanno fisico

TMW: per Juric, il Torino è stato incostante in questo periodo.

"Penso che la loro principale caratteristica sia la forza fisica, ogni anno il Toro è sempre meglio dell'anno scorso. Comprano giocatori sempre più forti e quest'anno con la rosa che hanno puntano in alto. Hanno fatto grandi partite dove hanno bene e altre dove non hanno avuto qualche difficoltà come la Samp".

Per Juric: ci vuole un Genoa in versione derby per avere la meglio sul Toro?

"Loro cercano molto l'uomo e hanno una forza fisica paragonabile solo all'Atalanta. Noi in questo periodo alterniamo sia pressing alto con lo stare più bassi. Dipende dal momento della partita".

Per Murgita: emozionato per il fatto di andare in panchina domani?

"L'emozione poteva arrivarti da giocatore, adesso qualcosa posso avere ma c'è anche la consapevolezza di vivere una situazione particolare dando del mio meglio per collaborare con Ivan. L'importante è che domani sia una partita giocata bene".

Per Juric: il ritorno al gol di Piatek.

"Si è allenato bene. Ha alzato il livello in queste settimane ma non avevamo mai dubbi su di lui".

Per Juric: la situazione della squadra.

"Spolli non c'è per un problema, il resto del gruppo è a disposizione".

Per Murgita: utilizzerà qualche frase di Scoglio?

"Scoglio è rimasto dentro tutti i giocatori che hanno avuto. Ha impersonato le caratteristiche di un Genoa grintoso. Spero che sia un Genoa determinato quello di domani e che lo sia nel cercare gioco e risultato".

Per Juric: come ha vissuto questa settimana?

"L'ho vissuta un po' male perché quando stradomini il derby così devi vincere e bene. Mi è dispiaciuto molto perchè è un po' di tempo che ci gira così. La squadra è tanto che si sta esprimendo così e con la Samp meritavamo la vittoria. Ho fiducia nella squadra".

Per Juric: domani ci sarà una chance per Sandro o giocherà Hiljemark?

"Hiljemark ha fatto una partita seria e giocherà. Ho quattro, cinque dubbi perchè alcuni ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà negli allenamenti".

Per Juric: ci saranno scelte anche in base alla Coppa Italia?

"No. Andiamo avanti così. I ragazzi stanno bene. Sono tre partite decisive, bisogna fare punti e passare in Coppa Italia per dare un senso a questa crescita. Io ho a disposizione tutta la rosa".

14.11 - Termina la conferenza stampa.