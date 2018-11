LIVE TMW - Genoa, Juric: "Non facciamo drammi, mancate energie"

Fonte: Inviato a San Siro

Sconfitta pesante per il Genoa. I rossoblu sono stati travolti 5-0 a San Siro contro l'Inter. Fra poco mister Ivan Juric analizzerà il match in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Prestazione molto al di sotto delle aspettative.

"Penso che non ci fosse stata energia a sufficienza per affrontare la terza partita in pochi giorni. Non faccio assolutamente drammi, se non hai energie mentali e fisiche può succedere".

Cosa è mancato?

"Un po' di tutto. Non posso fare drammi perchè la squadra è andata in crescendo nelle tre gare che abbiamo giocato. Oggi abbiamo fatto fatica, qualche giocatore mercoledì ha fatto una grande prestazione e oggi era al di sotto".

Piatek fuori?

"E' un giocatore che è sempre stato in campo e ci sta. C'era anche qualche altro giocatore che doveva rifiatare ma oggi ma non avevo scelte".

Che differenze ci sono fra Inter e Milan?

"Penso che l'Inter sia superiore. Anche noi oggi però contro il Milan abbiamo affrontato la gara in un modo e oggi non avevamo la forza di affrontare una squadra così forte".

Questa partita può lasciare degli strascichi per il match con il Napoli?

"Non deve. Dobbiamo essere tutti consapevoli che stasera non siamo stati noi e non abbiamo retto la terza partita. Per squadre come la nostra non è facile".

C'è difficoltà nel dare i tuoi dettami al gruppo?

"Nelle tre gare precedenti abbiamo fatto passi in avanti. Se continuiamo a lavorare così possiamo fare bene. Non faccio drammi. I ragazzi non hanno retto la terza partita".