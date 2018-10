LIVE TMW - Genoa, Juric: "Peccato per il risultato, mancata aggressività"

Fonte: Inviato a Marassi

Secondo pareggio consecutivo per Ivan Juric sulla panchina del Genoa. I rossoblu non sono andati oltre il 2-2 contro l'Udinese nel match valido per la 10a giornata. Fra pochi istanti il tecnico croato incontrerà i media in conferenza per analizzare il match del "Ferraris". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Bel primo tempo, nel secondo tempo cosa è mancato?

"Veramente un bel primo tempo dove meritavamo qualcosa in più come vantaggio. Quello che, secondo me, è mancato è l'aggressività nella fase difensiva. Nel senso che, anche se siamo bassi, interpretarla con più ferocia. Dobbiamo cambiare un po' mentalità in quel senso però ci sono state cose positive. Mi sono piaciute tante cose, peccato per il risultato".

Poteva starci un cambio prima?

"Era il momento di cambiare Sandro. Ti dà sostanza in mezzo finché c'è. Quando inizia a calare, è un ruolo troppo importante".

Errore di Romero peccato di gioventù?

"Lo sappiamo tutti. Io ci voglio puntare. Poi, ovvio, dipende come cresce ma ha tutto per diventare un difensore forte. Dobbiamo essere contenti di quello che sta facendo, al di là dell'errore di oggi".

Due partite senza gol per Piatek.

"L'ho visto bene oggi, ha fatto una bella prestazione a livello tattico. Lui e Kouamé hanno attaccato bene".

Certi giocatori un po' sulle gambe?

"Io cerco di mettere le mie cose prendendo spunti dalla gara. Ho visto cose che abbiamo preparato, vorrei però che, difendendo bassi, fossimo più aggressivi".

La gara di Milano col Milan?

"E' un jolly che nessuno conta. Penso che potremmo fare una bella partita. Ci saranno cambi, un po' per l'espulsione e un po' perchè ci sono alcuni giocatori che non possono fare due partite ravvicinate".

Bessa?

"Mi è piaciuto. Ha fatto due, tre cose di qualità. Per me può crescere ancora, deve mantenere di avere questa fame".

Com'è stato il tuo ritorno a Marassi?

"Ero molto sereno. Le esperienze ti fanno crescere, sono molto sereno e concentrato".