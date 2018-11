LIVE TMW - Genoa, Juric: "Quando giochi un derby così devi vincere"

Fonte: Inviato a Marassi

Finisce in parità il derby della Lanterna. Dopo tre sconfitte consecutive il Genoa trova un punto contro la Sampdoria rimandando di fatto l'appuntamento di Ivan Juric con la prima vittoria alla guida dei rossoblu. Fra pochi istanti il tecnico croato parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Puoi finalmente sorridere?

"Non sono sorridente perché quando giochi partite così devi vincere. Abbiamo fatto una grandissima partita, siamo stati superiori in tutto ma quando giochi un derby così devi vincere e bene".

La squadra ha superato un momento difficile.

"La squadra è apposto. Ho sempre detto che sono giovani e che hanno coraggio. Sul calcio piazzato non hanno lavorato bene ma è stato l'unico tiro in porta della Samp".

Questa sera può essere una ripartenza del tuo Genoa e tua?

"Da quando sono arrivato la squadra, escluso con l'Inter, ha giocato in crescendo e deve andare per questa squadra. Oggi veramente un derby così dal Genoa non si vedeva da anni. E' un grande peccato".

Il gruppo.

"Io penso che questi ragazzi hanno forza, talento e fame. Ci sono ancora cose da migliorare".

Il ritorno al gol di Piatek e le prestazioni di Kouamé e Romero.

"Lavoriamo bene con loro. Sono giovani e per loro tre è il primo anno. Ci stanno dando soddisfazioni e penso che faranno errori che noi sopporteremo. Romero ha fatto una partita stratosferica, è un ragazzo intelligente che impara in fretta".

Cosa ha detto al quarto uomo?

"Non ho detto nessuna brutta parola. Ero un po' nervoso ma non ho mancato di rispetto. Mi spiace essere espulso. L'espulsione è stata troppo leggera".

Cambierebbe qualcosa?

"No. Sono stracontento di quanto fatto oggi".

Si sente di aver rinconquistato i tifosi?

"Non posso pensare a queste cose sennò vai fuori di testa. Cerco di essere cinico su questo argomento e lavorare bene con i ragazzi".

Tanti anticipi dei tuoi difensori.

"Sì. Penso che noi abbiamo dei difensori che possono giocare così. La Sampdoria cerca queste giocate che ti invita a fare così. Sono importanti però le caratteristiche dei giocatori che hai".

Tanti applausi per Lazovic.

"Ha fatto bene. Ma tanti ragazzi hanno dominato fisicamente e anche Darko ha fatto una grande partita finché è durato".