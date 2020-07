live Genoa, Nicola: "Bene i tre punti, ma dobbiamo pensare già al derby di mercoledì"

vedi letture

Davide Nicola, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Lecce: "Temuto di perderla no. Essere consapevole e cosciente che in uno scontro diretto come quello di oggi si potesse perdere sì. Partiamo dall'inizio e l'inizio dice che la partita è stata interpretata molto bene dai ragazzi, tant'è che con un 4-2-3-1 siamo riusciti a sviluppare quel gioco tra le linee che poteva mettere in difficoltà il Lecce, trovando un gol molto bello. Lì dovevamo continuare a tenere quel baricentro ma queste partite sono talmente delicate che trovato il gol vuoi gestirlo, cosa che una squadra come la nostra non può fare anche perché si gioca ogni tre giorni e possono nascere ovunque sorprese. Oggi abbiamo preso dei punti ma dobbiamo pensare già a mercoledì, non c'è tanto tempo. La partita dice che strategicamente abbiamo cercato di concedere al Lecce una risorsa che abitualmente non utilizza, come i cross, gli attacchi laterali. Il gol subito è stato un gollonzo, i cross subiti invece erano solo strategia".

"Per noi ogni partita è importante per arrivare all'obiettivo. È una situazione atipica e difficile giocare così che poi nascono situazioni che non sono controllabili, basti vedere l'infortunio di Sturaro o Sanabria che ha dovuto stringere i denti fino all'intervallo".

"Il nostro lavoro diventa sensato quando abbiamo qualcuno che ci guarda, nella fattispecie la nostra gente è straordinaria. Ma le condizioni sono queste e non adattarsi significherebbe non fare un lavoro da professionista. Non ci piace giocare a porte chiuse ma non si può fare diversamente".