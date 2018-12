LIVE TMW - Genoa, Perinetti: "Prandelli persona di grande competenza"

Fonte: Inviato a Pegli

Insieme al nuovo tecnico Cesare Prandelli interverrà in conferenza stampa del centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli anche il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti. Fra poco le sue parole che saranno raccolte live da Tuttomercatoweb.com.

"Vorrei dare il benvenuto con Cesare Prandelli con la certezza che questa collaborazione sia duratura. Voglio salutare Ivan Juric la cui passione è stata encomiabile sperando che i risultati siano più favorevoli. Non abbiamo dato l'altra sera, al di là del risultato negativo, una buona immagine come squadra. Sappiamo che possiamo fare di più. E' normale che abbiamo dato una delusione ai tifosi ma l'abbiamo data anche a noi stessi. Il malcontento che si è generato è stato ovvio. Tutti dobbiamo avere senso di responsabilità e assumersene, io per primo, e cercare di far andare le cose per il meglio. E non si tratta solo di metterci la faccia, per il Genoa dobbiamo fare di più. La squadra ha qualità, dobbiamo trovare modo di fare meglio. Come società stiamo facendo cose buone con la consapevolezza che però possiamo fare meglio. Abbiamo voluto affidarci ad una persona di grande competenza, esperienza e sensibilità umana. Domani abbiamo una partita delicata e difficile e credo che dobbiamo concentrarci su questo".