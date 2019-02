LIVE TMW - Genoa, Pezzella: "Perinetti importante per la mia scelta"

Fonte: Inviato al Genoa Museum and Store

Prime parole da nuovo giocatore rossoblu per Giuseppe Pezzella. Il difensore ex Udinese interverrà in conferenza stampa dal Genoa Museum and Store.

Quanto è stato importante Perinetti nel portarti a Genova?

“Ci tengo a ringraziare la società, il direttore Perinetti e il direttore Donatelli. Sicuramente Perinetti è stata una persona importante che mi ha voluto a Palermo e mi ha voluto a Genova. Sono un giovane che deve crescere, ho buona gamba e ci tengo a dare il contributo alla squadra".

Criscito?

"Siamo diventato subito molto amici. E’ un giocatore che mi aiuterà moltissimo".

Che tipo di giocatore sei?

“Nasco come quarto di sinistra in difesa. Poi sicuramente posso fare anche il quinto. Poi dipende dal modulo che chiede il mister.