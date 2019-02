LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "A Bologna giocare per cercare i tre punti"

Fonte: Inviato a Pegli

Trasferta insidiosa e scontro diretto per il Genoa. I rossoblù, reduci dal pareggio interno contro il Sassuolo domenica scorsa, saranno impegnati domani alle 12.30 al "Dall'Ara" di Bologna contro il team di Sinisa Mihajlovic. Fra pochi istanti il mister Cesare Prandelli incontrerà i media in conferenza dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Mister, che Genoa troveremo domani?

"Prima di parlare della partita volevo dedicare un pensiero a quei 15 ragazzi brasiliani, alle famiglie e a tutti coloro che avevano cercato di aiutare questi ragazzi a crescere. Andando alla partita, sarà impegnativa perché affrontiamo una squadra che in una settimana è riuscita a togliersi tutti i pensieri negativi, ha affrontato l'Inter in maniera aggressiva. Troveremo una squadra e un ambiente carichi. Noi dobbiamo lottare per vincere la partita".

Come sta Bessa?

"Ha avuto qualche problema di affaticamento ma è recuperato".

Quanto sarà simile la formazione di domani a quella del secondo tempo dell'amichevole infrasettimanale?

"Lo si deciderà all'ultimo momento, non vogliamo dare vantaggi. Le partite del giovedì possono aiutarci a capire il sistema migliore ma sappiamo che durante una gara si può cambiare".

Quando la squadra verticalizza il Genoa è pericoloso?

"Noi abbiamo giocatori interessanti, dobbiamo valutare durante la gara quando dobbiamo attaccare la profondità o iniziare l'azione in un'altra maniera. Dobbiamo cercare di sfruttare le caratteristiche dei giocatori che sanno aggredire la profondità".

TMW: il Bologna ha cambiato allenatore, che insidie ci possono essere dalla sfida di domani?

"Le insidie, come ho detto prima, saranno che troveremo un ambiente carico, hanno una grande consapevolezza di quello che hanno fatto, ovvero un grande risultato. Troveremo una squadra aggressiva fin dall'inizio, noi dobbiamo stare in partita cercando di capire quali siano i punti dove attaccarli con decisione e convinzione. Vogliamo fare una partita dove la squadra cerchi sistematicamente la vittoria".

Ritrova suo figlio nella squadra avversaria.

"Sono situazioni familiari personali. E' un sentimento mio e non centra con la partita. Mi affascina questo aspetto però si sta preparando la partita al di là di questo rapporto".

Come vede Radovanovic, Lerager e anche Sturaro?

"Il tempo ci aiuta a capire meglio le caratteristiche di questi giocatori per integrarli nel concetto di squadra. Sturaro è un giocatore a cui non va data pressione e quando sarà pronto sarà un giocatore importante per il Genoa".

Uscire imbattuti dalla gara di domani può essere una svolta?

"Ricercare il risultato è sempre nella nostra mente. In questo momento dobbiamo dare continuità alla prestazione fin dall'inizio perchè se fai prestazioni su prestazioni alla fine fai risultato".

Come sta Gunter?

"E' un ragazzo molto serio, sta lavorando bene con grande applicazione. Quando sono arrivato aveva un piccolo problema fisico, ma ora sta bene. Se dovessi sceglierlo sarebbe un giocatore pronto".

Bessa e Rolon possono giocare insieme o è un ballottaggio?

"Dobbiamo decidere innanzitutto come giocare. In questo momento abbiamo cinque centrocampisti che possono integrarsi bene. Abbiamo anche Veloso e questi cinque giocatori possono integrarsi bene".

Sanabria sempre più inserito nel gioco?

"Tony si è presentato con grandi motivazioni e in area di rigore ha fatto capire che ha grandi qualità. Deve continuare con umiltà"

Il Bologna in avanti avrà Santander o Destro.

"Fino all'ultimo non sapremo chi giocherà. Con Santander hanno un terminale offensivo forte, se dovesse giocare Destro è un giocatore che ha fatto vedere a tutti di avere qualità. In questo periodo ha giocato poco e vuole dimostrare di essere un giocatore importante".

