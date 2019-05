LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Chi è venuto allo stadio ci ha aiutato molto"

Fonte: Inviato a Marassi

© foto di Insidefoto/Image Sport

20.14 - Pareggio importante per il Genoa contro la Roma ma che nasconde un pizzico di rammarico per il rigore fallito da Sanabria allo scadere. I rossoblu si portano a +4 sull'Empoli terzultimo con un gol allo scadere di Romero. Fra poco il tecnico Cesare Prandelli interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

20.29 - Cesare Prandelli entra nella sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza.

La più bella prestazione giocata al "Ferraris" con una reazione da grande squadra.

"L'atmosfera ci ha aiutato molto. Chi è venuto allo stadio ci ha aiutato molto, siamo molto contenti di questo. La prestazione è stata grande, purtroppo all'ultimo minuto potevamo mettere la ciliegina ma rimane la fiducia che potremo giocarcela fino all'ultimo minuto dell'ultima gara".

Il rigore sbagliato di Sanabria?

"Come sempre quando un rigore viene sbagliato si cerca di fare polemica. Quando Sanabria era titolare i rigoristi erano lui e Criscito. In queste partite Sanabria ha avuto qualche problema e quindi il primo rigorista era Criscito. I due hanno parlato e Mimmo gli ha lasciato la battuta del rigore. Purtroppo i rigori si sbagliano anche".

Trovato l'assetto giusto?

"Non è che stiamo cercando l'assetto. Stiamo cercando di trovare gli equilibri e le distanze, purtroppo anche oggi abbiamo avuto diverse occasioni ma non siamo riusciti a trovare la porta. Dobbiamo riprovarci e non perdere la fiducia".

Quante emozioni ci sono state?

"Questa è la cosa più importante da sottolineare: che oggi non eravamo soli. Avevamo la nostra gente che ci ha aiutato. Questo è un posto dove se la gente ci aiuta possiamo trovare energie importanti".

Più contento del punto o c'è più dispiacere della vittoria fallita?

"Sono contento perchè tutti hanno dato più di quello che potevano dare. E' chiaro che rimane in bocca l'amaro, ma si rosica non più di dieci minuti e da domani si torna lavorare. Io sono convinto che sabato, se continuiamo così, faremo una buona partita".

Lapadula ha giocato molto per la squadra ma ha finalizzato poco?

"Un allenatore è contento quando vede che una squadra ha le idee e attacca l'area di rigore. Gli attaccanti poi possono sbagliare perchè il calcio è questo. L'importante è che abbiamo creato tante palle-gol".

Lapadula è uscito stremato poi?

"Abbiamo cercato di avere più qualità con Goran e ci ha permesso di uscire palleggiando. Infatti l'azione del rigore è stata un'azione manovrata bene".

20.35 - Termina la conferenza stampa di Cesare Prandelli dopo Genoa-Roma.