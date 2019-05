LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Criscito capitano vero, pubblico da Europa"

Fonte: Inviato a Marassi

Punto all'ultimo istante per il Genoa. Grazie ad un calcio di rigore trasformato da Mimmo Criscito i rossoblu hanno ripreso il Cagliari.

Come hai preso questo pareggio?

"Inizi una partita in un certo modo, poi prendi un gol un po' strano sull'unica situazione in area di rigore. Nel secondo abbiamo cercato di creare di più, fortunatamente i ragazzi non hanno perso fiducia. Fortunatamente abbiamo segnato il rigore perchè quindici giorni fa lo abbiamo sbagliato. Mimmo è stato bravissimo, ha preso il pallone e ha fatto capire che era sicuro. E' capitano vero".

Tanto timore nel gestire la palla?

"Diventa complicato un po' tutto. Il pubblico è da Europa, meraviglioso e ha cercato di aiutare fino all'ultimo secondo. Poi è chiaro che quando le cose vanno male puoi non essere d'accordo sul risultato. Ci siamo. E' un punto importante che fa capire che non è tutto perso".

Domani ci sarà Empoli-Torino.

"Quando pensiamo agli altri non porterà fortuna. Non la guarderò perchè l'ultima volta che ho detto che speriamo negli altri non è andata bene. Noi riprenderemo lunedì pomeriggio".

Criscito simbolo di tutta la squadra.

"E' stato un gesto da capitano vero, da persona di grande personalità. E' quello che deve fare un capitano e si merita tutti i complimenti".

Cosa è successo sul gol subito?

"Nell'uno contro uno non devi perdere la palla ma non devi far girare l'avversario. Qualche errori ogni tanto, purtroppo, ci capita. Spiace perchè in quel momento avevamo capito come pressare di più e potevamo avere qualche opportunità in più. Non le abbiamo realizzate ma prendiamo di buono che le abbiamo create".

Radu?

"Ha fatto una gran parata, è stato molto bravo. Ripeto, noi siamo rientrati nello spogliatoio consapevoli di essere presenti, siamo riusciti a stare in gara. Era molto complicato ed è per questo che devo elogiare la gente. Il pubblico ha qualcosa in più e quel qualcosa in più dobbiamo sfruttarlo meglio".

Lerager e Biraschi come stanno?

"Abbiamo cercato di recuperare tre giocatori, siamo riusciti a recuperarne due: Biraschi finché è riuscito a tenere l'abbiamo mantenuto in campo, ma anche lui ha dato l'anima come Zukanovic".

Come stai vivendo tu questo finale di stagione con tante gare non in contemporanea?

"Non mi piacciono molto. Penso che nelle ultime tre gare di campionato dobbiamo giocare tutti alla stessa ora perchè i vantaggi e svantaggi a livello psicologico sono importanti. Ci sono dieci squadre in quattro punti, mi augurerei di rivedere almeno nelle ultime tre di campionato che tutti giochino alla stessa ora".

