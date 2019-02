LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Domani la gara più importante dell'anno"

Fonte: Inviato a Pegli

Dopo il successo contro la Lazio, il Genoa è pronto ad affrontare in trasferta il Chievo. In vista della gara del "Bentegodi" di domani, il tecnico rossoblu Cesare Prandelli interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale di Tuttomercatoweb.com.

10.33 - Inizia la conferenza stampa.

Come ha vissuto la settimana la squadra?

"Diciamo che quando vinci all’ultimo minuto ci sono tante cose che puoi mettere insieme. Da martedì abbiamo pensato però alla prossima partita che è la più importante della stagione. Il Chievo non merita la posizione di classifica che ha, è una squadra che ha sempre fatto gioco”.

Che pericoli può dare la gara col Chievo?

“Il pericolo è sempre in agguato. Se non sbaglio purtroppo è già capitato. Nelle ultime stagione si è perso con l’ultima in classifica. Ci siamo preparati bene, sappiamo chi affrontiamo e dobbiamo arrivarci con la determinazione giusta”.

Il Chievo non lascia nulla sul campo con Di Carlo.

“E’ una squadra viva, che sa stare in campo e che ha giocatori interessanti. Le difficoltà ci saranno, noi dobbiamo stare in partita pensando che ogni momento è importante”.

Quanto sta crescendo il centrocampo?

"Sicuramente possiamo migliorare nel palleggio, migliorare nelle situazioni di emergenza, i tempi di giocate e ripartenze. La squadra è sempre pronta per ricevere nuove conoscenze. Ogni giocatore ha la propria specificità".

Vedere dall'inizio Pandev?

"Per Goran non è mai fuori. Poi è chiaro che si può dettare i tempi nelle mezzore finali o dall'inizio. Io penso che per esaltare Goran la squadra deve avere compattezza e stare corta. Lì ci può dare personalità".

Radovanovic nelle ultime gare ha giocato quasi da difensore aggiunto.

"Abbiamo analizzato la posizione. In certi momenti è basso ma in questo momento non siamo in grado di giocare bassi quindi abbiamo lavorato per avere un Radovanovic più alto".

Come mai ha detto che sarà la partita più importante domani?

"Perchè prima di tutto incontri una squadra che è ultima in classifica e per loro ogni gara è un esame. E' la più difficile perchè voglio dare continuità e se la vinci affronti le prossime gare con più coraggio per centrare non dico obiettivi ma consolidare il lavoro che stai facendo".

Come gestirà il ritorno a Verona Radovanovic?

"La gestirà al meglio. E' un professionista serio e sa che in questo momento deve dare il massimo per la sua nuova squadra".

Possibile vedere il 4-3-1-2 dall'inizio?

"A me non piace soffermarmi in un metodo troppo rigido. L'importante è che in queste partite, quando abbiamo variato, la squadra ha risposto bene".

Come stanno gli infortunati?

"Stanno seguendo il percorso prestabilito, non ci sono novità. Ce ne saranno quando li rivedrò in campo. La novità è che Sturaro sta bene, sente meno dolore".

Partirà con voi o giocherà con la Primavera?

"Giocherà con la Primavera".

10.47 - Termina la conferenza stampa.