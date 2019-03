LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Domani voglio uno stadio carico a mille"

Fonte: Inviato a Pegli

Sfida casalinga per il Genoa. Dopo il pareggio esterno sul campo del Chievo, i rossoblu tornano davanti al loro pubblico per affrontare il Frosinone e cercare punti per allontanare definitivamente la zona calda della classifica e guardare al prosieguo del campionato con più tranquillità. Fra pochi istanti il tecnico Cesare Prandelli presenterà in conferenza la sfida del "Ferraris". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Giovedì la squadra è stata ospite a Begato 9.

"Abbiamo accettato con entusiasmo perché hanno ristrutturato un centro sportivo. I campi sono perfetti, c’erano tante famiglie e bambini. C’era voglia di stare vicino alla squadra. Ci siamo allenati bene con la giusta preoccupazione. Sarà una partita dove dovremo avere la massima attenzione. Ci faranno soffrire perchè il Frosinone è una squadra viva con la capacità di ribaltare le azioni. Mi auguro di trovare uno stadio carico a mille”.

Domani ci sarà il Frosinone.

"Questo è uno scontro diretto e sono determinanti i tre punti. Ci sono però tante insidie. Anche loro hanno la volontà di portare a casa i tre punti visto che 15 giorni fa con la Samp ci sono riusciti. Una sana paura ci aiuterà ad essere più consapevoli".

Si è fatta un'idea del perchè il Frosinone fa più punti in trasferta?

"Non lo so con precisione. Forse perchè fuori casa mette in pratica un gioco più arioso”.

Cosa ha lasciato la partita di Verona?

"Le partite tante volte le prepari in un certo modo. Ci sono stati molti falli e quindi il ritmo di gare non è stato fluido come l'intensità. Erano due squadre preoccupate per tanti motivi. Quella che è mancato è stata la determinazione di chiudere le azioni. Cosa che non deve succedere domani".

Il fatto di subire meno è un qualcosa che hai notato?

"Stiamo ragionando su una compattezza difensiva, sono i segreti di Pulcinella, quando una squadra è compatta puoi ridistribuire le forze. Noi stiamo lavorando per trovare più compattezza e più convinzione. Il calcio poi è talmente imprevedibile nel capovolgere tutte le situazioni e noi dobbiamo essere pronti sulle palle inattive. Ho una preoccupazione e una sana paura perchè questa è una partita che ti deve mettere questa. Sono ottimista perchè sono convinto di trovare uno stadio con tanta voglia di stare vicino alla squadra".

C'è più propensione a trovare il gol di più giocatori da quando non c'è Piatek?

"Le partite sono troppo poche per dare un giudizio. Creare opportunità con più giocatori ti dà la possibilità di non dare punti di riferimento. Per me il coraggio è quando in area di rigore vanno più giocatori".

Le condizioni di Sturaro?

"Non dobbiamo dare troppe aspettative. Non dobbiamo mettere pressioni né a preparatori né a medici né tantomeno a lui. I test che sta effettuando sono positivi".

Riproporrà la stessa formazione del giovedì?

"Amo le partite del giovedì per due motivi: il primo è un segnale forte per avvicinare la gente alla squadra e creare entusiasmo. Il secondo motivo è, al di là delle categorie, le situazioni di gioco sono simili a quelle della domenica".

Come procede l'inserimento di Sanabria nel discorso tattico della squadra?

"Ha avuto un piccolo problemino la settimana scorsa che non gli ha permesso di svolgere due allenamenti. E' un ragazzo molto solare, con grandi motivazioni. Ha delle doti straordinarie ma sa trovare anche la posizione giusta. Dobbiamo rivedere i movimenti di chi gli gira attorno. Mi auguro fin domani di trovare la compattezza giusta e di trovare movimenti nella fase offensiva".

Come sta Veloso?

"L'unico aggiunto è proprio Veloso che da due giorni ha la febbre alta. Gli altri migliorano giorno dopo giorno ma dare dei tempi è sempre un problema".

Che impressioni le ha dato Rovella?

"Mi piace parlare anche Sabatini. Il lavoro che sta facendo è indispensabile. A me piace metterli con noi per capire l'aspetto caratteriale e questo

TMW: come vede Kouamé in allenamento e in partita.

"Che sia lontano dalla porta è un falso problema, se lui trova i tempi giusti dipende se siamo compatti o corti. E' un ragazzo che ha grande generosità, capacità e corsa ma alla fine è considerata una punta".

Domani sarà la giornata dedicata ad Astori.

"Domani al 13' minuto ci saranno 13 secondi di riflessione, importante ed emozionante. Ricordiamo un giocatore e un uomo che ha dato tanto a me in Nazionale. Io poi lo incrociavo sempre a Firenze con la sua compagna e la sua bambina. Ci mancherà sempre di più".

