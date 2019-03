LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Dovevamo attaccare meglio il primo palo"

Fonte: Inviato a Marassi

Secondo pareggio consecutivo per il Genoa. Dopo lo 0-0 di Verona contro il Chievo i rossoblu vengono fermati dal Frosinone sullo stesso risultato. Fra pochi istanti il tecnico Cesare Prandelli interverrà in conferenza stampa per analizzare il match del "Ferraris". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Con un uomo in più si doveva fare di più?

"Volevamo questi punti, volevamo fino alla fine di cercare il gol. Ci abbiamo provato in tutti i modi. Io sono rammaricato solo a livello tecnico-tattico: abbiamo avuto molti cross e non siamo stati bravi ad attaccare il primo palo. E' l'unico appunto che faccio alla squadra. Dobbiamo pensare che tutte le partite sono difficili. Basta una deviazione che può sbloccare la partita, oggi non è stato così e ne prendiamo atto. Cerchiamo di migliorare".

Ti sei posto questa difficoltà nell'andare a fare gol?

"Se leggiamo la partita, abbiamo mandato tanti palloni in area di rigore. Ci è mancato l'attacco del primo palo. Da domani ci rimetteremo sotto con gli allenamenti perchè sabato c'è un'altra battaglia".

C'è la possibilità di recuperare Favilli o gli infortunati?

"Per questa settimana no. E' chiaro che vorrei alternative importanti in panchina ma questa settimana no".

"Questa squadra deve lottare per la salvezza. Dobbiamo avere una sana paura ma non dobbiamo avere paura. Da domani si deve ripartire con entusiasmo verso una nuova avventura".

Obiettivo di arrivo per la salvezza?

"E' molto difficile e complicato. Se vedi la statistiche perdi la concentrazione su quello che devi fare. Dobbiamo pensare gara dopo gara, troveremo squadre nelle zone brutte della classifiche che lotteranno. Il campionato italiano abbiamo detto che è affascinante per questo e dobbiamo essere pronti".

Biraschi ha fatto i progressi che ti aspettavi?

"La sostituzione non è per quello. Volevo spingere di più con Lazovic largo. Lui ha fatto una buona partita e il cambio non è per demerito".

Oggi in tribuna c'era D'Aversa: non ha visto un grande Genoa.

"Lo vedrà sabato".

Genoa più rinunciatario?

"Non mi sembra. Oggi abbiamo dato tutto quello che volevamo, con generosità. Noi con i capelli bianchi ci ricordiamo gare così con gli avversari che partono in contropiede e segnano. Ai ragazzi non si può rimproverare nulla, dobbiamo essere più bravi ad attaccare il primo palo".

Manca un centrocampista?

"La squadra ha queste caratteristiche e dobbiamo tirare fuori il meglio da questi giocatori. Io sono convinto che possiamo fare di più".

Kouamé più sacrificato con questo gioco?

"Nella prima parte di campionato faceva più spazio per l'altra punta. Io penso e son convinto che Kouamé possa e debba migliorare molto. E' il primo anno di Serie A e deve avere la capacità e l'intuizione di attaccare l'area di rigore. Ha sempre dato tutto".

Si aspettava questo Frosinone?

"Il Frosinone ha fatto più punti fuori casa che in casa. Noi siamo stati bravi a non concedere nemmeno un contropiede. E' una squadra che ha la consapevolezza delle proprie capacità, gioca un calcio ordinato ma molto efficace".