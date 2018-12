LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Interpretare meglio i ruoli, buon punto"

Fonte: Inviato a Marassi

Dopo la sconfitta di Cagliari, il Genoa trova un pareggio interno contro la Fiorentina. Fra pochi istanti, il tecnico rossoblu Cesare Prandelli incontrerà i media in conferenza dalla sala stampa dello stadio "Luigi Ferraris". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Punto guadagnato?

"Nel primo tempo siamo stati troppo in balia dell'avversario. Nel secondo tempo siamo stati più determinati e nel finale abbiamo cercato di fare gol".

Come hai visto l'episodio del fallo di mano in area?

"Tutti hanno il diritto di reclamare. Non ho visto nulla".

Cosa non ha funzionato nel primo tempo?

"Il primo tempo eravamo troppo bassi con gli esterni, ci siamo appiattiti con gli esterni, i nostri interni erano troppo alti e non riuscivamo a trovare i tempi per prendere palla e ripartire. Nella ripresa abbiamo sistemato quella cosa e i ragazzi hanno capito l'importanza di avere un ordine. Questo stadio straordinario poi ti porta a fare qualcosa di pancia".

Venti giorni per sistemare alcune cose?

"Dopo queste cinque partite sono un po' più preciso nel dare delle indicazioni. Ho capito non solo l'aspetto tecnico ma anche psicologico dei giocatori. La società sa cosa fare, non metto pressioni e poi avremo un gruppo di giocatori, secondo me, che mi metteranno in difficoltà per giocare".

Com'è stato affrontare la Fiorentina?

"E' stata una bella emozione, ho trovato persone che conoscevo da tempo, ci siamo abbracciati ma poi mi è sembrato di essere un avversario leale. Abbiamo portato a casa un punto".

Rolon dal primo minuto ha fatto una buona prova.

"Diciamo che da quando sono arrivato io è uno dei giocatori più interessanti che ho visto. E' stato il migliore in campo, spero che abbia voglia per migliorare".

Cambierà modulo in questa pausa?

"Ci sto pensando, sicuramente proveremo ma la risposta me la daranno i giocatori. Se capisco che sono pronti e interessati a migliorare le loro conoscenze la proveremo".

Radu?

"E' stato molto bravo, è un ragazzo che ha voglia di crescere, sono molto contento".

Il problema della squadra?

"Che dobbiamo interpretare meglio i ruoli. Se giochiamo col 3-5-2 gli esterni devono essere più alti, giocando con questo modulo gli interni devono avere più equilibrio e le due punte devono avere più collaborazione. Le due punte devono trovarsi meglio".