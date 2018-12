LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "La vittoria aiuta, buono stato mentale"

Fonte: Inviato a Pegli

Vigilia di Natale, anti-vigilia di campionato per il Genoa. La truppa rossoblu, dopo il successo casalingo contro l'Atalanta, cerca conferme a Cagliari nel boxing-day di Santo Stefano. In vista della gara della Sardegna Arena, questa mattina mister Cesare Prandelli incontrerà i media in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Poco tempo per gioire della vittoria.

“Il tempo è poco per tutti. Dobbiamo cercare di recuperare energie nervose e fisiche. Abbiamo un buono stato mentale perchè la vittoria ti aiuta a vedere le cose in maniera diversa. I ragazzi aspettavano con trepidazione di fare una buona prestazione e vincere la gara”.

TMW: che Cagliari si aspetta?

“Andare in Sardegna è difficile perché c’è un clima particolare. Sarà un Cagliari diverso, molto agguerrito e che sa giocare. Ha un centrocampo interessante, è una squadra completa e si vede che sta lavorando molto bene per trovare equilibri. Da parte nostra dobbiamo stare in partita sempre perchè anche contro squadra molto organizzate è difficile. Dobbiamo cercare di capire dove poter fare male al Cagliari e sicuramente ci proveremo”.

Variazioni di formazione?

“Per quanto riguarda i cambiamenti, abbiamo oggi un allenamento e domani l’ultimo. Valuterà fino alla mattina del 26 chi ha recuperato. Abbiamo uno staff di prim’ordine che valuterà bene”.

Rolon può essere una soluzione dall’inizio?

“Io penso che tutti i giocatori devono poter pensare di giocare dall’inizio. Ha una buona attitudine in campo, gioca un calcio semplice ma molto efficace. Tutti stano lottando per mettermi in difficoltà”.

TMW: sabato grande prestazione di Lazovic. Quanto è importante?

“Complimenti a lui perchè ha questa capacità di ribaltare le azioni e a me piace molto. Mi auguro possa migliorare nell’ultimo passaggio, la cosa bella è che ha sempre un grande entusiasmo negli allenamenti e che è contagioso”.

Quanto può migliorare il centrocampo?

“Noi avevamo in questi quindici giorni obiettivi: tenere la squadra compatta e non prendere ripartenze. "Dobbiamo migliorare su tante cose ma queste due cose le dobbiamo fare meglio. Quando sei compatto puoi pensare ad altre situazioni. Per me è significativo che i giocatori in gara si ricordano le situazioni che abbiamo provato. Devo ringraziare i ragazzi che mi hanno accettato sotto tutti i punti di vista”.

Che effetto le fa questo turno di campionato il 26 dicembre?

“Il calendario lo conosciamo a luglio e quindi sono stati accettati. Tutti hanno possibilità e tempo di prepararlo. Per noi è un giorno lavorativo. Tutti avremmo voluto festeggiare con i familiari ma questi sono impegni presi e dobbiamo offrire un calcio piacevole”.

In questo consenso il turno a Natale può essere un bene?

“In tre gare mi è capitato di tutto, non mi sono fatto mancare nulla. La prima gara sono rimasto in dieci, la gara di Roma la ricordiamo tutti e con l’Atalanta ci sono stati episodi. Dobbiamo toglierci dalla testa l’idea di essere perseguitati e piangerci addosso. Noi siamo forti. Abbiamo una città su cui contare, una tifoseria e un orgoglio straordinari e una storia da raccontare. Se facciamo come sabato possiamo mettere in difficoltà tante squadre”.

Cosa vorrebbe dal mercato?

“Vorrei spendere due parole: prima di tutto sulla nostra società. Io incontrato tutti i dipendenti, ma non ho avuto la possibilità ancora di salutare tutti gli allenatori del settore giovanile che sono parte integrante di questa grande famiglia. Complimenti alla Primavera che ha vinto una partita importante e auguro a tutti i nostri tifosi di poter vivere felicemente questo santo Natale. Del resto abbiamo già parlato abbastanza”.

