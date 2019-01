LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Ottimo primo tempo, all'1-0 perso ordine"

Fonte: Inviato a Marassi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Malgrado una prestazione generosa, il Genoa esce sconfitto 2-0 dal Milan al "Ferraris". I rossoblu non sono riusciti a capitalizzare le occasioni contro i rossoneri. Fra pochi istanti il tecnico Cesare Prandelli analizzerà il match in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Rimpianto per i gol sbagliati?

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, molto ordinati e molto compatti. Abbiamo avuto tre, quattro situazioni molto interessanti. Nella ripresa abbiamo preso gol in una situazione di grande superiorità numerica, sette contro due. Da lì la squadra ha perso quell'ordine che abbiamo avuto prima".

Oggi Piatek era squalificato. Si è sentita comunque la sua assenza?

"Sostituire un attaccante che fa gol non è facile. Ora dobbiamo rivedere qualcosa nella fase offensiva".

Il 4-4-2 ha dato delle risposte?

"Io sono abituato ad allenare una squadra reale e questo sistema di gioco ai giocatori a disposizione dava garanzia. La strada è questa".

C'è preoccupazione nel dover sostituire Piatek?

"Io sono sicuro che la società, nel momento che ha fatto questa operazione, ha le idee chiare su come potenziare questa squadra. In questo momento non mi sembra rispettoso nei confronti di chi sta lavorando per migliorare la squadra. Bisogna pazientare, io devo pensare ad allenare una squadra per lunedì che al 99% sarà questa".

Cosa è successo dopo il gol?

"Probabilmente il poco tempo a disposizione per memorizzare un sistema di gioco. Ho pensato di poter cambiare ma poteva essere mancanza di fiducia nella squadra".

Piatek può essere funzionale al Milan?

"Non so. Se hanno valutato di fare questo acquisto in pochi giorni vuol dire che hanno valutato tutto. E' un attaccante che dà garanzie".

Che consiglio darebbe a Gattuso con Piatek?

"Nessun tipo di consiglio. E' un giocatore che ha bene in testa quello che vuole fare. Il suo obiettivo è fare una grande carriera come bomber. Rino non ha bisogno dei miei consigli"

Come sta Hiljemark?

"Adesso ha un'ulteriore visita a Göteborg ma probabilmente abbiamo un problema con Hiljemark".

Con la partenza di Piatek può essere il momento dell'esplosione di Favilli?

"Penso che hanno investito molto su questo ragazzo. E' un ragazzo interessante e che può migliorare molto. Manca di intensità avendo giocato poco. La base però è davvero molto importante".

La partita alle 15 di lunedì.

"Poco rispettoso. Penso che sia la prima volta nella storia che una partita importante come questa venga giocata alle 15 di un giorno lavorativo in una città con tanti problemi e poi pensiamo di riavvicinare la gente allo stadio. Servirebbe un po' di buon senso nelle decisioni".