LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Perso per episodi, Biraschi non era da rosso"

17.30 - Sconfitta nel derby per il Genoa. I rossoblu sono stati battuti 2-0 dalla Sampdoria nella stracittadina numero 118. Fra pochi istanti il tecnico Cesare Prandelli interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Luigi Ferraris". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

17.46 - Mister Cesare Prandelli entra nella sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza stampa.

Le emozioni del derby.

"E' un'emozione. Sicuramente devo fare i complimenti ai nostri tifosi perché sono stati veramente stati straordinari. Sono molto arrabbiato perchè è la terza partita che giochiamo in dieci. Il VAR deve controllare e sul primo gol c'era un fallo plateale su Romero. La squadra ha reagito, è stata in campo per ribaltare la situazione. Chiaro, rischiando qualcosa ma perchè cercavamo di vincere la partita. Il secondo episodio è stato clamoroso: ci può stare il rigore, ma non il rosso. E' chiaro che in dieci è stata complicata. Nonostante questo abbiamo cercato in tutti i modi di accorciare, i ragazzi hanno dato tutto. E' una partita che vorrei rigiocare sempre perchè le emozioni sono tante".

Meglio la ripresa in dieci piuttosto che il primo?

"No. L'abbiamo gestita bene. Loro non riuscivano a costruire e a giocare da tre anni a questa parte. Siamo stati poco esperti in area di rigore in quelle due, tre occasioni che abbiamo avuto".

Preoccupazione?

"Noi dobbiamo pensare alla salvezza e trovarla all'ultima giornata. Domani riprenderemo gli allenamenti, ci sarà la prossima partita dove dovremo essere convinti di fare punti".

Non ci sarà Pandev domenica per squalifica.

"Ci prepareremo per trovare altre soluzioni. Sarà una battaglia come da qui fino alla fine. Un'assenza importante ma dovremo essere pronti lo stesso".

Lavorare anche dal punto di vista mentale ora?

"Può essere un problema oggi ma domani dobbiamo reagire subito. Abbiamo sei partite e dobbiamo assolutamente far punti. E' chiaro che il derby resterà nella nostra memoria perchè ho capito cosa vuol dire vivere questa partita. Peccato per quei due episodi".

17.51 - Termina la conferenza stampa di Cesare Prandelli.