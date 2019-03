LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Possiamo costruire qualcosa di importante"

Fonte: Inviato a Pegli

Dopo i due pareggi senza reti contro Chievo e Frosinone, il Genoa è chiamato dall'impegno in casa del Parma. In vista della sfida di domani alle 18 al "Tardini", il tecnico rossoblu Cesare Prandelli interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Che partita vi aspettate domani?

"Ci aspettiamo una partita particolarmente impegnativa, come tutte nel campionato, ma in particolar modo quando incontri una squadra come il Parma, squadra che ha attaccanti che possono metterti in difficoltà. L'attenzione sarà massima, ci sarà da soffrire ma voglio una squadra compatta che può ribaltare azione su azione".

Quanto sarà importante non commettere errori con il Parma?

"Nelle ultime partite il Parma è migliorato dal punto di vista delle pressioni. Leggevo in maniera un po' divertita che si criticava il Parma che manteneva un assetto di copertura e non di aggressività ma faceva punti. Troveremo una squadra organizzata".

TMW: due gare senza subire reti. Partenza positiva per questo finale di stagione.

"Diciamo che quando sono arrivato la criticità che subivamo troppi gol. Abbiamo cercato di ridistribuire la fase difensiva. Non dobbiamo però dimenticare la fase offensiva".

Vincere per fare un regalo alle donne genoane?

"E' un bello stimolo. Io accetto lo stimolo di Giada e Arianna (le due calciatrici delle giovanili femminili al suo fianco ndr) ma vorrei vederle anche allo stadio perché possono portare qualcosa di bello".

Quando allenò il Parma, la situazione era più o meno simile. Può essere un percorso simile quello da ripetere qua al Genoa?

"Io sono arrivato a Parma in una stagione dove la proprietà aveva deciso di cambiare. C'era Sacchi responsabile tecnico, abbiamo deciso di abbassare il limite di età, abbiamo fatto due stagioni straordinarie: il primo anno siamo andati in Europa, il secondo c'è stato il crack Parmalat ma lì c'è stata una cosa straordinaria come l'unione fra squadra e città. Chi è rimasto ha creato uno spirito forte. Mi auguro veramente di rivivere quei momenti, i presupposti ci sono. Sono nella società più antica d'Italia, viviamo in una città in difficoltà ma unita dal punto di vista sportivo. Abbiamo un pubblico straordinario che mi fa pensare che possiamo costruire qualcosa di importante".

Il messaggio della sana paura quale può essere?

"Il mio messaggio della sana paura lo sento davvero. Nel momento che si ha una po' di paura c'è più attenzione, consapevolezza delle difficoltà".

La posizione di Bessa?

"E' un dettaglio di cui possiamo parlare in maniera noiosa. Sono dettagli tecnici. Io penso che chi scende in campo ha la capacità e la bravura di interpretare quel ruolo. Come dicevo all'inizio di questa avventura, un giocatore può essere penalizzato dal modulo ma in questo può migliorare".

Come sta Radu?

"Ha avuto qualche problema come altri. Vediamo oggi cosa si potrà fare".

Altri recuperi?

"Abbiamo recuperare Lapadula e lo portiamo in panchina".

Cosa manca per vedere Kouamé e Sanabria più vicini?

"Secondo me è un falso problema pensare di vedere due attaccanti vicini. Perchè hanno due caratteristiche differenti per giocare vicini. Kouamé è in una fase in cui deve ricercare la completezza. Ci può stare una fase dove manca brillantezza ma alla ripresa ho visto un ragazzo motivato e con la voglia di fare. Secondo me farà una grande partita domani".

Uscire con un risultato positivo domani può dare un cambiamento alla stagione?

"Dipende dalla prestazione e da come usciremo domani. Ci auguriamo che sia un risultato positivo ma la cartina di tornasole è la prestazione".

