LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Preziosi? Ha rincuorato i giocatori, è stato bravo"

17.00 - Fra poco parlerà Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Atalanta.

17.52 - Arriva Prandelli in sala stampa, dopo un confronto con Preziosi.

Sulla visita con Preziosi. "È stato molto positivo, è stato davvero bravo, li ha rincuorati a uno a uno. Dobbiamo giocare ancora delle partite, non è finita qua la stagione. Dopo il primo tempo ho pensato a qualcosa di molto positivo, avevamo contenuto bene l'Atalanta, avendo due opportunità interessanti. L'arrabbiatura è avere preso il gol dopo due minuti dall'inizio della ripresa. Lì non è mancata la reazione, è stato più un pensare di avere già fatto tanto. Questa settimana è molto delicata, non ci saranno molti argomenti se non a livello nervoso e psicologico".

Su Romero. "Secondo me ha preso una ammonizione ingiusta, non c'è stato nessun tipo di contrasto con Ilicic. Giocherà un altro e farà molto bene".

Sulla partita decisiva contro il Cagliari. "Io sto pensando alla squadra, per aiutare la squadra a non perdere fiducia. Lavoreremo dal punto di vista psicologico, spero in un pubblico come contro la Roma. È una maglia di tutti, non solo di una persona. È di un'intera città, gloriosa, ha storia. Tutti abbiamo da perdere".

Sulle imprecisioni degli attaccanti. "Nell'ultimo mese la squadra ha trovato dei buoni equilibri, i dati sono da leggere, abbiamo creato più di qualsiasi partita negli ultimi periodi, ma poi devi buttarla dentro. Anche un po' di fortuna, perché c'è stato un calcio d'angolo di Miguel Veloso nel primo tempo e Lapadula l'ha presa tra testa e spalla, bastava niente. Devo togliere quella pressione, farli arrivare con una testa libera".

Sulla paura. "Paradossalmente quando c'è una reazione di pancia, violenta, perdi equilibrio di squadra. Ci sono tre quattro giocatori che vorrebbero recuperare subito la squadra, ti metti in balia di un fraseggio. Ok c'è stato un episodio sfavorevole, ma dovevamo mantenere quell'assetto. C'era tempo per riprendere la partita".

Sul gol all'ultimo minuto. "Noi abbiamo creato delle opportunità importanti, nel primo tempo siamo partiti due volte quattro contro tre. Vuol dire che le cose possono funzionare. Sanabria? Quando entri non puoi risolvere da solo certe situazioni".