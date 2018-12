LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Sono carico". Preziosi: "Ora tra le prime 10"

Fonte: Con la collaborazione dell'inviato a Pegli, Andrea Piras.

11.38 - Prandelli, oggi il primo allenamento - Cesare Prandelli allenerà il Genoa per la prima volta questo pomeriggio. In questo momento l'ex ct è ancora in sede per definire i dettagli del contratto con Enrico Preziosi.

11.16 - Prandelli: "Sono carico" - Il quotidiano Il Secolo XIX oggi in edicola riporta le prime dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri da Cesare Prandelli dopo aver chiuso l'accordo col Genoa: "Sono molto carico, non vedo l'ora di iniziare", s'è limitato a dire l'ex ct che in questo momento è a Villa Rostan per chiudere l'accordo coi rossoblù.

11.10 - La foto di Prandelli a Villa Rostan - Il Genoa, attraverso i suoi canali social, ha pubblicato la foto di Cesare Prandelli presente questa mattina a Villa Rostan.



🔴🔵 Cesare #Prandelli è arrivato a Villa Rostan. ⚽️ pic.twitter.com/wlGgSmhEaJ — Genoa CFC (@GenoaCFC) 7 dicembre 2018

10.55 - Preziosi spiega la scelta di Cesare Prandelli - Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ai microfoni de 'Il Secolo XIX' ha così spiegato la decisione di affidare la panchina a Cesare Prandelli: "Metterà a posto le cose, sono convinto che finiremo la stagione nella parte sinistra della classifica. A gennaio interverremo sul mercato per i rinforzi che saranno necessari, stiamo già seguendo alcuni giocatori. Non mi arrendo, è un momento difficile ma passerà. Cederò solo se troverò persone serie a cui cedere il Genoa, non lo regalo certo a chi non mi dà garanzie di tenerlo in alto. Si propongono in tanto, anche ora, ma offerte serie non ne arrivano".

10.52 - Preziosi spiega l'esonero di Juric - Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ai microfoni de 'Il Secolo XIX' ha così spiegato la decisione di esonerare Ivan Juric: "Ci siamo sentiti a fine partita, mi ha ringraziato e ha detto che capisce la decisione. Non è stato fortunato, ha commesso errori: non si poteva andare avanti. Ho sbagliato a richiamarlo ma ero convinto che stavolta potesse fare bene".

10.45 - Prandelli è già in sede - Cesare Prandelli è già arrivato nella sede del Genoa. Entrato da un ingresso secondario, l'ex ct sta adesso definendo i dettagli del contratto con Enrico Preziosi.

10.40 - Genoa, è il giorno di Prandelli - Oggi Cesare Prandelli diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa. La decisione è stata presa da Enrico Preziosi durante la gara di ieri tra Genoa e Virtus Entella, conclusa con la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia della squadra di Chiavari. TMW seguirà tutta la giornata in tempo reale.