LIVE TMW - Genoa, Prandelli verso la Juve: "Sfruttare le occasioni"

Sfida affascinante quella che attende il Genoa. I rossoblu, a secco da tre partite e reduci da due pareggi con Chievo e Frosinone e dalla sconfitta con il Parma, scenderanno in campo domani all'ora di pranzo contro la Juventus. In vista del match del "Ferraris" il tecnico Cesare Prandelli interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.48 - Inizia la conferenza stampa.

Domani ci sarà la Juventus.

"Affrontiamo una squadra fortissima ma nel calcio ci sono due fasi e quando hai la palla puoi avere la possibilità di fare qualcosa di importante".

La sconfitta di Parma?

"Non l'ho ancora digerita. Abbiamo creato occasioni importanti per due volte ma non abbiamo fatto gol. Domani dobbiamo essere compatti e aggressivi. Sembrano invincibili ma nel calcio non c'è una squadra perfetta. Qualcosa lasceranno e dovremo sfruttarlo".

L'arbitro sarà Di Bello.

"Ho letto un dato secondo cui saremmo la squadra più penalizzata dal VAR. E' uno strumento importante, ma che va migliorato".

La posizione di Kouamé giovedì pomeriggio?

*Quando giochiamo al giovedì proviamo alcune situazioni ma non posso confermare nulla".

Il centrocampo bianconero?

"Loro hanno qualità e giocatori straordinari. Dobbiamo osare e avere entusiasmo".

Biraschi o Pereira a destra?

"Tutti lavorano bene. Se gioca Pereira è perchè voglio avere profondità e possibilità di crossare".

I tifosi?

"Sono una risorsa, un patrimonio. Dipende da noi, dobbiamo avere attenzione, aggressività e furore".

La situazione dei giocatori ai box?

"Favilli non è ancora in gruppo, rientrerà da lunedì. Non ci sarà nessun'altra assenza".

Ha pensato a delle soluzioni speciali per Cristiano Ronaldo?

"Non si può pensare di ingabbiarlo perché si libera un altro giocatore. Sarà molto importante tenere i reparti corti".

Radu come sta?

"E' recuperato".

13.55 - Termina la conferenza stampa.