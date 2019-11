LIVE TMW - Genoa, T. Motta: "Juve alle spalle, domani la gara più importante"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: Dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

13.46 - Dopo la sconfitta di misura rimediata all'Allianz Stadium contro la Juventus, il Genoa è pronto a tornare in campo. Domani pomeriggio i rossoblu affronteranno l'Udinese. In vista del match del "Ferraris", il tecnico Thiago Motta parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

14.00 - Thiago Motta entra nella sala stampa del "Signorini". Inizia la conferenza.

Che avversario si aspetta domani?

"Un avversario durissimo. Come lo era il Brescia e la partita di Torino. Domani sono convinto che vedremo davanti una squadra che darà tutto e dovremo essere preparati".

L'Udinese è una squadra fisica. Come va affrontata?

"Ognuno ha la sua caratteristica e noi dobbiamo fare il meglio possibile. L'Udinese però non è solo una squadra fisica, ma ha esperienza e attaccanti veloci. Li aspetteremo ma siccome giochiamo in casa vogliamo fare una grande prestazione".

Potrebbe essere la partita di Jagiello?

"E' convocato ed è uno che può giocare dall'inizio. Ha qualità, lo vedo bene in allenamento come vedo bene tutti. Ho un po' di tempo per scegliere chi scenderà in campo".

Come sta la squadra?

"Hanno reagito benissimo. Dopo la Juve abbiamo avuto a disposizione dei giorni per riposare e domani sono convocati quelli che sono al 100%".

Come sta la squadra dopo la sconfitta di Torino?

"Il morale oggi è altissimo. E’ vero che a Torino il risultato non è stato positivo ma la prestazione è stata buona, sia livello individuale che collettivo. Il morale è altissimo ma dobbiamo lasciarci alle spalle il passato. Dobbiamo pensare a lavorare come squadra e ragionando tutti uniti".

Quanto è importante l'approccio mentale?

"Per me tutte le partite sono importanti. Non troverete nessun allenatore che preferirà una partita piuttosto che un'altra. Abbiamo giocato per i tre punti a Torino e giocheremo per i tre punti domani. Dobbiamo essere concentrati alla gara di domani che è la più importante".

Ipotizzabile il turnover?

"Perchè no? Scenderanno in campo i giocatori che staranno meglio per affrontare la partita di domani. Quindi perchè no il turnover?".

Può incidere il fatto che l'Udinese non ha l'allenatore ma un vice?

"Non lo vedo come un problema ma come uno stimolo in più per la nostra squadra. Non posso commentare perchè non sono lì. Può essere però uno stimolo in più per il Genoa affrontare una squadra che fino a due giornate fa era la miglior difesa del campionato italiano. In queste due gare è successo quello che è successo e noi dobbiamo stare attenti perchè affronteremo una squadra di qualità e fisica. Dobbiamo essere preparati".