LIVE TMW - Genoa, Thiago Motta: "Avremmo meritato di vincere"

Fonte: Inviato a Ferrara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara tra SPAL e Genoa, conclusasi 1 a 1, il tecnico dei rossoblù Thiago Motta analizza il risultato finale. Segui il live su TMW.

23.12 - inizia la conferenza stampa.

La squadra ha risposto bene. Confermi?

"Si, abbiamo provato a vincerla. Sono contento della prestazione".

Sturaro come sta?

"Sta bene, non ha nessun problema. Sono contento che è ritornato perché ho un giocatore di grande livello in rosa".

Anche Favilli ha dimostrato vitalità.

"Si, ha fatto un ottimo lavoro. Non possiamo nemmeno dimenticare il lavoro di Pinamonti contro una squadra organizzata".

I segni di miglioramento si vedono in vista di Torino?

"Si, non guardo la classifica contro i granata. Non siamo al loro livello, sono contento del lavoro e della prestazione di questa sera. Dal primo giorno i ragazzi mi seguono al cento per cento. Vedo grande spirito di squadra. Credo sia la strada giusta. Arriverà anche la vittoria, facendo qualcosina in più rispetto a quello fatto stasera. Siamo dentro al campionato, siamo una squadra di livello".

Come valuti Cleonise?

"Si tratta di un ragazzo interessante. Lo vedo tutti i giorni. Ha tanta qualità, ma può ancora migliorare tanto. Quando entrato ha cercato di dare più profondità Arriverà il gol anche per lui".

Mister, con che modulo hai giocato?

"Abbiamo giocato a calcio, non si può pensare solo ai numeri".

Sei contento ugualmente del punto?

"Della prestazione si, ma del risultato no. Abbiamo proposto gioco e creato. Il Genoa avrebbe meritato di vincere la partita. Dal primo minuto abbiamo visto una squadra andata sempre all'attacco".

23-22 - fine della conferenza stampa di Thiago Motta, tecnico del Genoa.