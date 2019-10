LIVE TMW - Genoa, Thiago Motta: "Brescia è passato, con la Juve da squadra"

Fonte: Dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

12.41 - Archiviato con una vittoria l'esordio in panchina Thiago Motta, il Genoa si prepara alla difficile trasferta di Torino contro la Juventus. In vista del match dell'Allianz Stadium, fra poco il tecnico rossoblu incontrerà i media in conferenza dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

13.10 - Mister Thiago Motta entra nella sala stampa. Inizia la conferenza.

TMW: con la Juve sull'onda emotiva del successo contro il Brescia.

"E' vero che con una vittoria si lavora con più serenità ma la partita è passata. Non dobbiamo pensare alla gara col Brescia ma a come affrontare la prossima con la Juventus".

TMW: a lei che la Juve l'ha battuta da giocatore chiedo come si può far male ai bianconeri.

"Sono dei bei ricordi ma anche in questo caso è passato. Oggi la nostra mentalità e la nostra idea è quello che abbiamo dimostrato contro il Brescia. Dobbiamo giocare sempre da squadra, quando abbiamo o non abbiamo il pallone dobbiamo giocare l'uno per l'altro. Affrontremo una squadra forte come la Juve ma da squadra sono convinto che faremo una buona partita".

Ha già un'idea di formazione.

"Quello che ho pensato è che chi entrerà in campo dovrà avere la stessa idea. Dobbiamo difendere tutti e attaccare tutti. Poi chi entrerà dall'inizio o chi potrà entrare dopo dovrà sempre avere la stessa idea".

Domenica c'è anche una gara importante con l'Udinese.

"Non possiamo pensare a domenica, abbiamo una partita contro una grande squadra. L'obiettivo è dare tutte le energie oggi per pensare alla partita di domani".

Ronaldo lasciato a riposo a Lecce.

"Se non ci sarà Ronaldo ci saranno Dybala o Higuain. Non possiamo pensare al singolo ma alla squadra. Se giochiamo da squadra, avremo tutto da guadagnare".

Kouamé?

"E' un giocatore di una rosa ampia e di qualità, sono convinto che potrà dare una mano alla squadra. Non importa dove gioca ma deve avere la stessa mentalità".

Pregi e difetti della Juve.

"La Juventus è una grandissima squadra che ha vinto otto scudetti di fila. E' una squadra con tantissima qualità. Non devo preoccuparmi della Juventus o di un'altra squadra, ma devo preoccuparmi dei miei ragazzi. Se noi stiamo bene possiamo fare una buona partita".

La formazione può essere simile a quella del secondo tempo?

"Io ho visto punti positivi anche nel primo tempo. Ripeto, dobbiamo essere squadra".

Radovanovic?

"Può giocare sia a centrocampo che dietro. Il cambio non è stato perchè ha fatto male ma perchè avevo bisogno di un cambio più offensivo".

Come vede le tre partite in una settimana?

"Dipende dal momento. Dobbiamo tutti pensare al presente e alla partita e domani metterò in campo la squadra che ritengo migliore alla sfida contro la Juve. Per me il turnover significa poco, io metto in campo quelli che reputo i migliori per affrontare l'avversario di turno".

Come ha visto la squadra?

"Bene come il primo giorno che sono arrivato. Anche chi non ha giocato contro il Brescia hanno partecipato alla partita, lo si vede da come abbiamo festeggiato i gol sabato sera".

Come ha visto Agudelo e Gumus?

"Bene perchè hanno fatto una buona partita come tutti. Il Brescia ora è passato, dobbiamo lavorare in vista della prossima partita con la Juve"

13.22 - Termina la conferenza stampa di Thiago Motta in vista del match contro la Juve