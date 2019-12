LIVE TMW - Genoa, Thiago Motta: "Da questa situazione ne usciremo"

© foto di www.imagephotoagency.it

23.07 - Sconfitta che brucia per il Genoa. I rossoblu hanno perso 1-0 il derby della Lanterna contro la Samp e sono sempre più penultimi in classifica. Fra poco il tecnico Thiago Motta parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoweb.com.

23.40 - Mister Thiago Motta entra nella sala stampa. Inizia la conferenza.

Perdere un derby in questo momento è come una mazzata?

"E' duro perdere una partita del genere. Devo dire che nel mio modo di vedere, nessuno meritava di vincere. Stasera il pari era il risultato più giusto e mi lascia un po' di amarezza. E' vero che la fase difensiva è stata aggressiva da entrambe le parti ma noi possiamo far meglio col pallone fra i piedi. Non sono contento della fase offensiva".

Le scelte di formazione?

"Le ho scelte che faccio sono state compiute guardando i giocatori in settimana e sono quelle più giuste per affrontare questa partita. Chi è fuori deve cercare di lavorare per avere più spazio nel gruppo. Chi decide alla fine sono e ho deciso così".

Momento complicato. Si pensa al mercato?

"E' vero che è un momento complicato ma in questo momento devo pensare alla partita con l'Inter. Dobbiamo continuare la fase difensiva con questa mentalità ma per andare a San Siro e avere un'idea di vincere dobbiamo fare meglio la fase offensiva. Sul mercato parlerò con presidente e decideremo cosa sarà meglio per la squadra".

Favilli e Sturaro?

"Non è il momento di parlarne. Abbiamo una settimana per preparare la gara e affrontare nel migliore dei modi l'Inter".

Percepisci la fiducia di Preziosi?

"Assolutamente sì".

Ti ha deluso la mancanza di coraggio della squadra in un momento difficile così?

"Delusione è una parola forte. Vedo che i giocatori cercano di fare il loro massimo. Nella fase difensiva abbiamo fatto bene, in quella offensiva possiamo fare meglio".

Ti aspettavi queste difficoltà?

"Mi aspetto. Sono pronto a tutto, sennò non avrei accettato. Mi piacciono le sfide del genere, l'ho fatto altre volte e sono molto felice di aver accettato perché sono convinto che ne usciremo da questa situazione".

Come potete riconquistare la tifoseria?

"Alla fine dipende da noi. L'iniziativa dobbiamo averla io e i miei giocatori. Poi è vero che nei momenti belli è una tifoseria che è fantastica e non sono qua e chiedere niente. Loro sono liberi di fare quello che sentono, i tifosi hanno passione per questa squadra e cercano di dimostrarlo in campo. Quello che posso dire è che i miei giocatori cercano di dare il massimo in campo. Io continuerò a lavorare perchè credo in questi ragazzi. Non sono in condizioni di chiedere niente ma abbiamo bisogno dei tifosi. Non lo dico per me ma per i miei giocatori. E' vero che alla fine conta sempre il risultato, non siamo nella migliore situazione però per uscirne abbiamo bisogno di tutti quelli che amano il Genoa. E' il momento di dimostrato. L'iniziativa parte sempre da noi e sono io il primo. Noi accetteremo sempre tutto con il dovuto rispetto ma è un momento in cui abbiamo bisogno di tutti".

23.48 - Termina la conferenza stampa di Thiago Motta dopo la sconfitta nel derby contro la Samp.