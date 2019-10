LIVE TMW - Genoa, Thiago Motta: "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

Thiago Motta, alla guida del Genoa, parla in conferenza stampa a conclusione del match dell'Allianz Stadium contro la Juventus.

23.30 - Inizia la conferenza

Avevate fatto un'impresa con un ottimo atteggiamento...

"Complimenti alla squadra. Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra difficile, non solo in Italia ma in tutta Europa. Abbiamo dimostrato di essere una vera squadra".

Non ha mai cambiato la squadra, neanche quando siete andati in inferiorità numerica...

"Non potevamo metterci dietro, dovevamo pensare a giocare. I ragazzi sono stati bravi nell'atteggiamento".

Rugani doveva essere espulso?

"Lascio giudicare a voi. Dico solo che secondo me l'arbitro stasera è stato un po' severo".

Cosa è cambiato in questa squadra con il suo arrivo?

"In pochi giorni si può fare poco. La dimostrazione è che questi giocatori possono fare tanto. Si può tornare a casa tranquilli, dando tutto. Hanno giocato da Genoa, bisogna fare i complimenti ai ragazzi".

Quali limiti ha trovato nella Juventus?

"Ho trovato una grande squadra, con giocatori forti e un calcio attraente. Sono contento per la mia squadra, posso fare i complimenti ai miei giocatori"

23.35 - Finisce la conferenza