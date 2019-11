LIVE TMW - Genoa, Thiago Motta: "Meritavamo la vittoria, ne usciremo"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

20.13 - Sconfitta interna per il Genoa che è stato battuto 1-0 dal Torino. Fra pochi istanti il tecnico rossoblu Thiago Motta interverrà in conferenza stampa per analizzare la gara del "Ferraris". Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

20.22 - Mister Thiago Motta entra nella sala stampa. Inizia la conferenza.

Sconfitta che pesa.

"Una squadra che doveva vincere, per tanti motivi, era la nostra. I motivi non vanno ricercati solo nelle occasioni ma nel come si creano. Il calcio è fatto così, con un corner abbiamo preso gol. E' una sconfitta scomoda".

Criscito out?

"Scelta tecnica. Mimmo ha fatto una buona partita contro la Spal ma per me oggi era il momento di far giocare Pajac per come sfrutta la fascia".

Ti aspettavi un lavoro così duro?

"Non lo vedo come un lavoro duro, mi piace farlo. Non abbiamo paura. Sono convinto che col nostro gioco possiamo arrivare ai risultati".

Il pubblico si è spazientito.

"Durante la partita ho visto un tifo straordinario, come deve essere. Chi ama il Genoa, vuole il bene del Genoa e vengono al campo portando positività alla squadra. A fine partita è normale che sia così perchè i primi ad essere arrabbiati sono i giocatori".

Tenete alla Coppa Italia?

"L'importante sono tutte le partite. Coppa Italia, campionato. E' una partita. Quando scendi in campo lo fai per vincere".

Si rischia fortemente quest'anno.

"Mancano ancora 72 punti. E' finita qua? La risposta è chiara. Poi i primi che vogliono vincere sono i giocatori. Li alleno tutti i giorni, vedo come si mettono in campo. Lasciamo stare i giocatori. Non è un problema di giocatori e non lo sarà mai perchè appena vedo uno che non ha la voglia giusta lo lascio fuori. Loro si preparano, soffrono, ma devono continuare a lavorare insieme perchè sono convinto che in questo modo ne possiamo uscire".

Problemi in attacco?

"Penso a domani, a questa sera. Poi vedremo il mercato. Noi siamo questi, sono molto contento di quello che fanno i ragazzi. Devono continuare su questa strada perchè è quella giusta. Poi parleremo di mercato".

20.28 - Termina la conferenza stampa di Thiago Motta dopo la sconfitta casalinga contro il Torino.