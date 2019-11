LIVE TMW - Genoa, Thiago Motta: "Rifarei le scelte, Napoli un'altra finale"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

© foto di www.imagephotoagency.it

17.11 - Fra pochi istanti il tecnico del Genoa Thiago Motta interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro l'Udinese. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.17 - Thiago Motta è entrato in sala stampa. Inizia la conferenza.

Che è successo oggi?

"Per il risultato dobbiamo essere tristi, e lo siamo. Come ho detto al primo giorno, io chiedo ai ragazzi di dare tutto in campo e lo hanno fatto. Sono convinto che possiamo fare meglio di oggi e lo faremo. La tristezza per il risultato c'è ma questa è la strada da percorrere e lo faremo".

Ritmi blandi?

"Non possiamo togliere meriti all'Udinese che hanno fatto bene e sono stati bravi nelle ripartenze. Dobbiamo fare i compimenti ai bianconeri ma pensare a noi stessi. Napoli è un'altra finale".

Sulla prestazione.

"I ragazzi devono essere convinti di quello che stiamo facendo perchè è la strada giusta. La nostra situazione richiede di sfrontare ogni partita come una finale".

Preoccupato per una partita così?

"Preoccupato per niente. Io farò il mio lavoro, cioè studiare quello che sarà migliore per la prossima partita".

Si è pentito di alcune scelte?

"No. Non mi sentirete mai dire che mi sono pentito di una mossa".

Ha rischiato troppo con i cambi?

"Il rischio è sempre misurato perchè quando metto un giocatore in campo è perchè abbiamo il controllo del gioco in mano. Dobbiamo essere tristi per il risultato perchè nel calcio conta tanto ma, lo dico ancora una volta, chi ha giocato ha fatto il massimo".

Il cambio di Romero?

"Aveva un piccolo fastidio e non voglio perdere un giocatore come lui per un mese".

Le quattro punte centrali era una sua richiesta?

"Pandev è diventato più un centrocampista ma loro giocavano centrali per attaccare le fasce con i terzini".

Cosa non va?

"Dopo una partita così non va tutto bene ma non possiamo pensare che sia tutto da buttare. Continueremo a lavorare, oggi non è andata bene per il risultato"

Avete cercato di vincere la partita, però alla fine l'avete persa.

"Abbiamo cercato di vincerla ma l'abbiamo persa. Dopo possiamo discutere di tante cose, ma è la strada giusta. Così possiamo fare delle grandi partite".

17.23 - Termina la conferenza stampa di Thiago Motta dopo la sconfitta interna contro l'Udinese.