LIVE TMW - Genoa, tutto sul primo giorno di Prandelli: "Sono emozionato"

Fonte: Con la collaborazione dell'inviato a Pegli, Andrea Piras.

16.35 - Prima giornata conclusa - Il Genoa, concluso il primo allenamento agli ordini di Cesare Prandelli, ha dato il via al suo ritiro. Con le dichiarazioni del nuovo allenatore alla tv ufficiale del Genoa si conclude il live della prima giornata dell'ex ct della Nazionale alla guida del Grifone. Restate collegati su TMW per tutti gli altri aggiornamenti.

16.30 - La prima intervista di Prandelli - Cesare Prandelli, nuovo allenatore del Genoa, ha rilasciato la sua prima intervista dopo l'ufficialità del nuovo incarico: "Ciao a tutti, sono felice di essere arrivato in una società importante come il Genoa. Sono molto emozionato, il Ferraris ha sempre emozionato tutti ed è l'ambiente migliore per giocare a calcio. Ci aspetta un lavoro molto importante, ma insieme possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, sia vicini che lontani, perché questa squadra in questo momento, ma soprattutto durante la stagione, ha bisogno di tutti voi".

15.30 - Genoa in ritiro dopo la seduta pomeridiana - Dopo la seduta pomeridiana guidata dal neo tecnico Prandelli la squadra è attesa nella sede del ritiro dove rimarrà sino a domenica, con l’intermezzo dettato dagli appuntamenti sul campo, per preparare la partita con la Spal. Una modalità utile ai nuovi componenti lo staff tecnico e ai giocatori per approfondire le conoscenze dopo la presa di contatto avvenuta al Centro Signorini, con una riunione al primo piano di Villa Rostan per espletare le reciproche presentazioni. A Villa Rostan mister Prandelli ha preso visione delle strutture a disposizione comprendenti la club-house e si è insediato nei locali a lui destinati, adiacenti a quelli occupati dai più stretti collaboratori.

📷 Le prime immagini di mister Cesare #Prandelli al lavoro sul campo del Centro Sportivo Signorini di Pegli. ⚽️ #GenoaSpal pic.twitter.com/TS3MZaVUaC — Genoa CFC (@GenoaCFC) 7 dicembre 2018

14.45 - Prandelli, al via il primo allenamento - E' iniziato il primo allenamento del Genoa agli ordini di Cesare Prandelli. L'ex ct è sceso in campo a Pegli e in questo momento sta parlando con il suo staff.

14.30 - Prandelli, discorso alla squadra - Primo contatto tra Cesare Prandelli e la sua nuova squadra. In questo momento, il nuovo allenatore del Genoa sta tenendo un discorso alla squadra nello spogloatoio.

13.28 - Genoa-Prandelli, adesso è ufficiale - E' arrivato anche il comunicato ufficiale: Cesare Prandelli è il nuovo allenatore del Genoa: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della squadra all’ex ct della Nazionale italiana Cesare Prandelli. Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo mister, la Società dà il benvenuto al vice-allenatore Gabriele Pin, al preparatore atletico Valter Vio, al match-analyst Marco Fumagalli e all’osservatore Lorenzo Ciulli che formeranno lo staff, integrato dai professionisti già operativi in precedenza. La presentazione di Mr. Prandelli è fissata sabato 8 dicembre nella sala stampa del Centro Sportivo Signorini. L’inizio è previsto alle ore 11:30.

La Società rivolge un affettuoso saluto e sentiti ringraziamenti a mister Ivan Juric per la dedizione prestata in questa esperienza, estendendoli ai suoi diretti collaboratori nelle persone del collaboratore Stjepan Ostojic e del match analyst Matteo Paro".

🔴🔵 Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della squadra all’ex ct della Nazionale italiana Cesare #Prandelli. Leggi il comunicato qui ➡️ https://t.co/c2cNSDbaEW pic.twitter.com/yMwH3vBWiJ — Genoa CFC (@GenoaCFC) 7 dicembre 2018

12.40 - Prandelli, accordo fino al 2020 - Contratto di un anno e mezzo. Nel confronto avuto questa mattina con la società, Cesare Prandelli ha strappato al club rossoblù un contratto fino al 2020.

12.16 - Prandelli, saluto ai giornalisti presenti - Dopo il confronto con la società, Cesare Prandelli è sceso sui campi di Pegli e ha salutato i giornalisti presenti che stanno seguendo questa sua prima giornata alla guida del Grifone.

12.03 - Prandelli, domani la presentazione ufficiale - E' prevista per domani la prima conferenza stampa di presentazione di Cesare Prandelli.

11.38 - Prandelli, oggi il primo allenamento - Cesare Prandelli allenerà il Genoa per la prima volta questo pomeriggio. In questo momento l'ex ct è ancora in sede per definire i dettagli del contratto con Enrico Preziosi.

11.16 - Prandelli: "Sono carico" - Il quotidiano Il Secolo XIX oggi in edicola riporta le prime dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri da Cesare Prandelli dopo aver chiuso l'accordo col Genoa: "Sono molto carico, non vedo l'ora di iniziare", s'è limitato a dire l'ex ct che in questo momento è a Villa Rostan per chiudere l'accordo coi rossoblù.

11.10 - La foto di Prandelli a Villa Rostan - Il Genoa, attraverso i suoi canali social, ha pubblicato la foto di Cesare Prandelli presente questa mattina a Villa Rostan.



🔴🔵 Cesare #Prandelli è arrivato a Villa Rostan. ⚽️ pic.twitter.com/wlGgSmhEaJ — Genoa CFC (@GenoaCFC) 7 dicembre 2018

10.55 - Preziosi spiega la scelta di Cesare Prandelli - Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ai microfoni de 'Il Secolo XIX' ha così spiegato la decisione di affidare la panchina a Cesare Prandelli: "Metterà a posto le cose, sono convinto che finiremo la stagione nella parte sinistra della classifica. A gennaio interverremo sul mercato per i rinforzi che saranno necessari, stiamo già seguendo alcuni giocatori. Non mi arrendo, è un momento difficile ma passerà. Cederò solo se troverò persone serie a cui cedere il Genoa, non lo regalo certo a chi non mi dà garanzie di tenerlo in alto. Si propongono in tanto, anche ora, ma offerte serie non ne arrivano".

10.52 - Preziosi spiega l'esonero di Juric - Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ai microfoni de 'Il Secolo XIX' ha così spiegato la decisione di esonerare Ivan Juric: "Ci siamo sentiti a fine partita, mi ha ringraziato e ha detto che capisce la decisione. Non è stato fortunato, ha commesso errori: non si poteva andare avanti. Ho sbagliato a richiamarlo ma ero convinto che stavolta potesse fare bene".

10.45 - Prandelli è già in sede - Cesare Prandelli è già arrivato nella sede del Genoa. Entrato da un ingresso secondario, l'ex ct sta adesso definendo i dettagli del contratto con Enrico Preziosi.

10.40 - Genoa, è il giorno di Prandelli - Oggi Cesare Prandelli diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa. La decisione è stata presa da Enrico Preziosi durante la gara di ieri tra Genoa e Virtus Entella, conclusa con la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia della squadra di Chiavari. TMW seguirà tutta la giornata in tempo reale.