live Gent, Thorup: "Giocheremo per tutto il Belgio. Vogliamo qualificarci a ogni costo"

13.15 - Dopo l'allenamento di questa mattina, il Gent è pronto con le consuete conferenze stampa alla vigilia dei match di Europa League. Appuntamento dunque alle 13.30 con le parole del tecnico Thorup che domani deve obbligatoriamente vincere con due gol di scarto contro la Roma per passare il turno. Di seguito le parole del mister:

13.31 - Inizia la conferenza stampa, prende parola il mister:

"Se qualcuno qualche mese fa mi avesse detto che avremmo fatto questa partita avrei pensato che sarebbe stato difficile. Dopo la partita della scorsa settimana siamo rimasti delusi. Abbiamo giocato bene ed è un peccato non aver fatto gol. Siamo ambiziosi e abbiamo chiare aspettative e vediamo delle possibilità domani. Sarà difficile e dovremo fare gol. La Roma non potrà segnare sennò noi ne dovremo fare 3. Dovremo essere preparati e avere una buona mentalità. Siamo la migliore squadra belga. Giochiamo per tutto il Belgio e vogliamo dimostrare di passare a uno step superiore".

Siete pronti per gli eventuali rigori?

"Vogliamo solo qualificarci, come non importa. Ci siamo allenati anche per i calci di rigore. Non importa come, vogliamo qualificarci".

Depoitre come sta?

"Sta meglio, abbiamo parlato con i medici ed è pronto".

Come sta la squadra?

"Durante il weekend alcuni calciatori avevano dei problemi, oggi c'erano tutti tranne Ngadeu. Siamo pronti e la squadra è in forma. E' una situazione ideale per un allenatore".

Come attaccherete la Roma?

"Non mi sembra il momento giusto per parlare di tattica. Dovremo far gol. Anche se dovessimo segnare all'80' poi potremmo farne un altro dopo. Ci basta un gol, non serve forzare le situazioni. Detto ciò la Roma resta un'ottima squadra e bisogna essere intelligenti".

La gara della Roma con il Lecce cambia il vostro modo di giocare domani?

"Nell'ultimo weekend la Roma ha ottenuto un ottimo risultato e cambia la condizione in vista di domani. Abbiamo visto come ha vinto per 4-0 e abbiamo analizzato tutto con i giocatori".

Che Roma si aspetta domani?

"E' un'ottima domanda. Se avessi la risposta sarebbe facile per domani. Conoscendo le squadre italiane non lasceranno la possibilità di farci giocare. Questo non cambierà il modo di giocare da parte nostro".

Cosa ha detto ai suoi attaccanti?

"Ovviamente abbiamo valutato la partita e abbiamo avuto delle occasioni nella gara d'andata. Depoitre voleva segnare, ma non c'è riuscito. Ora dobbiamo concentrarci sul presente. Domani non importa chi segnerà perché sono in tanti a poterlo fare".

13.53 - Termina la conferenza