LIVE TMW - Germania U21, Kuntz: "Sono rilassato perché ho fiducia nella squadra"

Fonte: dall'inviato a Cracovia

Presente oggi in conferenza stampa per presentare la sfida alla Spagna che vale il titolo europeo Under 21, il tecnico della Germania Stefan Kuntz parla così dalla sala stampa del Cracovia Stadium: "Siamo molto eccitati per questa partita, dopo la sfida contro l'Inghilterra abbiamo dormito poco ma abbiamo usato ieri per riposarci, rigenerarci. La squadra era felice ma non euforica dopo la sfida contro l'Inghilterra, ma con la consapevolezza di non aver ancora concluso".

La squadra domani non sarà la favorita: è un vantaggio?

"Chi è favorito o no lo lascio decidere a voi, noi vogliamo vincere, tornare a casa con qualcosa ed è a questo che stiamo pensando in questo momento".

Come sta Stark? Potrà giocare dal 1'?

"Aspettiamo l'allenamento di oggi, vediamo come risponderà ai test".

Sei molto rilassato, hai cantato ancora nell'autobus per venire qui?

"All'inizio no, perché non c'era una musica adatta alla mia età, così ho chiesto se si potesse cambiare. Abbiamo sentito musica araba dopo e quindi la situazione è un po' migliorata. Sì, sono rilassato perché ci stiamo godendo il nostro tempo qui e non ci fermeremo. Sappiamo di aver fatto un bel lavoro fino ad ora ma ora dobbiamo accelerare ancora".

A che livello è questa squadra? Nel 2009 la Germania vince l'Europeo U21 e cinque anni dopo la Nazionale Maggiore diventò campione del mondo. Succederà anche nel 2022?

"Le situazioni non sono comparabili, perché anche le altre nazioni stanno sviluppando i propri giocatori ad alto livello".

Il suo portiere ha giocato in seconda divisione, ma lei ha mostrato subito grande fiducia in lui.

"Lo conosco dai tempi del nostro anno in comune al Kaiserslautern, per cui ho sempre avuto grande fiducia in lui. Dall'anno prossimo giocherà in Bundesliga e potrà avere grande esperienza anche nei grandi stadi, ho fiducia totale nelle sue qualità. Ha fatto un lavoro eccezionale fino ad ora".

Toljan e Gerhardt sono stati eccezionali fino ad ora: toccherà a loro frenare Asensio e Deulofeu?

"Hanno fatto un Europeo strepitoso, speciale Yannick con un lavoro mentale eccezionale".

Come si affronta la Spagna: cambiando o mantenendo il solito modo di giocare?

"Vogliamo mantenere il nostro modo di giocare e la nostra filosia, facendo comunque dei cambiamenti in funzione dell'avversario".

Contro la Spagna è la finale che sognavi?

"Fin dall'inizio abbiamo chiarito di voler giocare con le migliore squadre e abbiamo affrontato Italia, Inghilterra e ora la Spagna, quindi direi che meglio non poteva andare".

Hai detto che la squadra ha faticato a dormire dopo la partita: prima invece?

"Come coach ti prepari mentalmente ed è difficile spegnere il cervello. Da giocatore è più semplice e ricordo infatti di essere andato nella camera di un giocatore alle dieci per dirgli che era titolare e di averlo trovato già addormentato. Oggi faremo allenamento, ceneremo e ci addormenteremo senza problemi".

La squadra ha mostrato grande energia contro l'Inghilterra, nonostante avesse giocato due giorni dopo:

"La squadra sta bene e nella gara contro l'Inghilterra abbiamo dimostrato di credere nelle nostre idee. E' stata una sfida quasi perfetta, perché abbiamo creato tanti cross, occasioni, tiri, tutto quello che vuoi vedere in una partita. Molti giocatori hanno migliorato molto il proprio livello in queste settimane".

