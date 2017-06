LIVE TMW - Germania U21, Philipp: "La squadra è supermotivata a vincere"

Diretta scritta su TMW . Ricarica la pagina per nuovi aggiornamenti: premi F5!

Fonte: dall'inviato a Cracovia

© foto di Tom Dulat - UEFA

Maximillian Philipp, presente in conferenza stampa quest'oggi al fianco del tecnico Kuntz, parla così alla vigilia della gara contro la Spagna Under 21 che vale il titolo europeo: "Siamo ansiosi di giocare la partita, la squadra è supermotivata e non so quante volte giocherò una finale nella mia vita, quindi farò e faremo di tutto per vincere questa partita".

Quanto sei carico per questa partita? Il tecnico ti ha detto qualcosa?

"Sarebbe incredibile partire titolare e rappresentare la mia nazionale. Farò tutto quello che posso per vincere e il tecnico ci ha detto solo di concentrarci al massimo".

Cosa provi quando pensi che affronterai giocatori come Asensio, che magari hai sfidato solo alla playstation fino ad ora?

"Mi aspetto una sfida ad alto livello, rispetto ogni avversario che ho di fronte e non dovete dimenticare che anche noi abbiamo grandi giocatori in squadra come Meyer, Selke e un grande spirito di squadra".

Come ti preparerai alla sfida di domani?

"Preparo il match come ogni altro match, non è sano pensarci troppo, mi concentro solo sulla partita e su come dovrò giocare".

20.31 - Terminata la conferenza stampa di Maximillian Philipp.