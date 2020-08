live Getafe, Bordalas: "Per noi è storia. L'Inter non sarà preoccupata"

18.44 Fra poco parlerà il tecnico del Getafe, José Bordalas, in conferenza stampa il giorno precedente alla sfida contro l'Inter, di scena a Gelsenkirchen

19.00 - Inizia la conferenza stampa. "Non ho sentito le dichiarazioni di Antonio Conte, quindi non so cosa ha detto veramente. Finché non sento la sua opinione non posso giudicare le sue parole".

Che partita si aspetta?

"L'Inter è una squadra storica, uno squadrone. Non penso che siano preoccupati di giocare in una squadra così piccola".

Cosa significa questa partita?

"È storica per la nostra società, tanti di noi hanno lavorato molto per giocare una sfida del genere. Arrivando in Europa League sapevamo potessimo giocare certe partite. L'Inter ha lottato per lo Scudetto. Cercheremo di dare il massimo, qualsiasi cosa accada la squadra cercherà di far vedere il suo bel viso".

Il presidente dice che se passiamo il turno c'è possibilità di vincere l'Europa League.

"Rispetto l'opinione, ma non posso saperlo. Ma questa squadra ci supera in tanti aspetti, a livello economico, di potenzialità. Noi pensiamo solo alla partita di domani".

Cosa manca per rivedere il Getafe che conosciamo?

"Sarà una sfida incredibile, tutti i giocatori cercano di allenarsi per arrivare a queste partite. La Liga si è fermata, settimana prossima c'è la Champions ma domani c'è solo l'Europa League. Non c'è più grande motivazione di giocare contro l'Inter".

Come si fa a tornare il Getafe di prima?

"È chiaro che sia una competizione diversa, non è come la Liga. L'abbiamo finita 16 giorni fa, i giocatori lo sanno, sono preparati a livello mentale. Di fronte, lo ribadisco, abbiamo una grande squadra. Però il Getafe è stato in grado di fare grandissime partite, non solo in questa stagione, ma anche nelle scorse. Riusciremo a fare qualcosa di buono, sono convinto che il nostro lavoro non sarà semplice ma bello. Le scommesse non ci danno favoriti, un giocatore dell'Inter vale tutta la nostra rosa. Lo sappiamo, ma a volte il calcio ti sorprende, le persone normali possono fare cose grandissime, confido nei miei calciatori e sono sicuro che faremo una grande partita".

Giocherete come a Valdebebas con una punta? "A dir la verità abbiamo anche altre alternative, in campionato abbiamo giocato sempre con un modulo e riesce ad avere anche altre alternative".

Bordalas, prima di chiudere la conferenza stampa, aggiunge. "Vorrei dire qualcosa sulle dichiarazioni di Conte. Penso volesse dire che la partita sarà molto intensa, complicata, penso facesse riferimento a questa cosa qui parlando di sporco, immagino".

Fine della conferenza stampa.