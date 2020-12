live Giampaolo: "Il Torino non è morto. Futuro? Non ci penso"

22.57 - Natale nero in casa Toro. Ennesima sconfitta e ultimo posto in classifica per la squadra di Giampaolo che non riesce a staccare il Crotone e all'Olimpico perde 3-1. Di seguito le parole dell'allenatore granata.

23.40 Inizia la conferenza stampa

Come valuta l'arbitraggio?

"Sarebbe stato meglio giocare in parità numerica, al netto della differenza tra Roma e noi"

Le scelte iniziali le sono costate?

"Il mio mestiere è assumermi le mie responsabilità, ma non vanno lette come una punizione. Ci sono momenti in cui devi cambiare per rinnovare energie e motivazioni. Tutto quello che ristagna ci ammazza. Così pesi il gruppo e la squadra. Devo dire che quelli che hanno giocato hanno fatto il loro, portando a casa una prestazione dignitosa. La squadra non è morta"

Sul futuro

"Io mi sveglio la mattina e vado a fare l'allenatore penso solo questo. Non vengo dalla montagna del sapone, so che il mio mestiere dipende dai risultati ma non penso dai risvolti negativi. Non mi faccio influenzare".

Come nasce questo ultimo posto?

"Quando occupi quella posizione di classifica che non ritengo consona alle qualità della squadra, è chiaro che non giochi serenamente. Cambiare i giocatori serve a dare uno scatto alla squadra. Confidavo nella pulizia mentale perché la testa fa girare le gambe. Il salto bisogna farlo".

Per riuscire a liberare la testa cosa bisogna fare?

"La classifica influisce, c'è bisogno di un episodio positivo. Chi ha giocato sa che non è facile, però bisogna andare oltre. Io oggi alla squadra ho chiesto una partita di coraggio, ai limiti della presunzione. La Roma ha una grandissima qualità di passaggi, ma se siamo sempre li a difenderci moriamo di passività".

23.45 - Termina la conferenza